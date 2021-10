Da Redação

Denúncia de mulher nua mobiliza PM de Apucarana

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada nesta quarta-feira (13), para ir até o Residencial Miguel Sochacky, onde suspostamente teria uma mulher pedindo socorro e dizendo que alguém estava tentando matá-la. Ainda conforme a denúncia, ela estava nua e com vestígios de sangue. No entanto, ao chegar no local, conforme o boletim, a PM encontrou um container e abordou um homem, que estava dentro de um carro no endereço.

Ele disse à PM que estava parado há algum tempo e que não viu, nem ouviu alguém pedir socorro. Mesmo assim, conforme o boletim, a equipe verificou dentro da residência se a esposa do abordado estava bem. Após verificar que estava tudo bem, os policiais dispensaram.

De volta ao local da ocorrência, conforme o boletim, também foi constatado que o container estava aberto com diversos materiais e ferramentas de construção e que havia ninguém no local.

A PM entrou em contato com os responsáveis pela obra e conversou com um engenheiro. Ele disse à PM que sentiu falta de um martelete rompedor, que estava dentro do container e ainda relatou que neste local estava tentando falar com um funcionário, um "servente de pedreiro", mas não estava conseguindo.

Foram realizadas buscas nas proximidades e encontrados pertences do funcionário jogados nas datas vazias próximas. Porém, o homem não foi localizado. Ainda de acordo com o boletim, o engenheiro responsável pela obra foi orientado pela equipe.