Denúncia de briga de casal termina com mulher presa em Apucarana

Uma mulher foi presa na noite de terça-feira (16) no Núcleo Habitacional Osmar Guaraci Freire, em Apucarana, após a Polícia Militar (PM) constatar que ela era procurada pela Justiça. A equipe policial chegou até a suspeita após receber uma denúncia nas ruas do bairro sobre um suposto desentendimento conjugal.

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Segundo as informações divulgadas pela corporação, os policiais faziam rondas pela região quando foram parados por um pedestre. A testemunha relatou que um casal estaria brigando dentro de um veículo Volkswagen Gol, estacionado na Rua Jaroslau Maistrovicz.

A equipe realizou buscas na via e localizou o carro com as características informadas. O casal, que estava no interior do veículo, foi questionado sobre a denúncia e negou ter havido qualquer tipo de discussão.

No entanto, ao verificar os dados dos abordados no sistema de segurança, os policiais descobriram um mandado de prisão em aberto contra a mulher, expedido pela Vara de Família e Sucessões da Comarca de Apucarana.

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Diante da constatação, ela foi informada sobre a decisão judicial e conduzida à unidade penal da cidade. O relatório policial destaca que, por não apresentar resistência, a mulher foi transportada no banco traseiro da viatura sem a necessidade do uso de algemas.



