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Denúncia de briga de casal termina com mulher presa em Apucarana

Abordada negou desavença, mas possuía uma ordem judicial em aberto expedida pela Vara de Família

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 08:05:21 Editado em 17.06.2026, 08:05:17
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Denúncia de briga de casal termina com mulher presa em Apucarana
Autor Mulher foi detida pela PM de Apucarana - Foto: Arquivo TN

Uma mulher foi presa na noite de terça-feira (16) no Núcleo Habitacional Osmar Guaraci Freire, em Apucarana, após a Polícia Militar (PM) constatar que ela era procurada pela Justiça. A equipe policial chegou até a suspeita após receber uma denúncia nas ruas do bairro sobre um suposto desentendimento conjugal.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (17) em Apucarana e região

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Segundo as informações divulgadas pela corporação, os policiais faziam rondas pela região quando foram parados por um pedestre. A testemunha relatou que um casal estaria brigando dentro de um veículo Volkswagen Gol, estacionado na Rua Jaroslau Maistrovicz.

A equipe realizou buscas na via e localizou o carro com as características informadas. O casal, que estava no interior do veículo, foi questionado sobre a denúncia e negou ter havido qualquer tipo de discussão.

No entanto, ao verificar os dados dos abordados no sistema de segurança, os policiais descobriram um mandado de prisão em aberto contra a mulher, expedido pela Vara de Família e Sucessões da Comarca de Apucarana.

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Diante da constatação, ela foi informada sobre a decisão judicial e conduzida à unidade penal da cidade. O relatório policial destaca que, por não apresentar resistência, a mulher foi transportada no banco traseiro da viatura sem a necessidade do uso de algemas.


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Apucarana desentendimento conjugal MANDADO DE PRISÃO POLICIA MILITAR Prisão segurança pública
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