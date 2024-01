Dengue: profissionais da Sesa fazem visitas técnicas em Apucarana

Equipe da Sesa com a equipe da saúde do município.

A equipe de saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), responsável pela vigilância das arboviroses, realizou na manhã desta quarta-feira (10) uma visita técnica nos locais de atendimento à dengue em Apucarana. O objetivo foi avaliar e orientar médicos e enfermeiros em relação ao manejo de pacientes com dengue.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Casos de dengue aumentam 220% na região; veja situação por município



A equipe é composta pelo médico da Vigilância Ambiental da Sesa, Enéas Cordeiro, e pela enfermeira Aparecida Martins da Silva. A visita ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) Bolivar Pavão, no Jardim América; na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Hospital da Providência e outras Unidades Básicas de Saúde.

continua após publicidade

O secretário Beto Preto destacou a importância do trabalho. "A avaliação sistemática dessas unidades contribui para aprimorar protocolos de atendimento, garantindo uma abordagem ágil e eficiente diante do cenário de aumento de casos. Estamos monitorando de perto a situação de Apucarana e dando todo o apoio possível para garantir maior segurança à população", disse.

Segundo o médico da vigilância ambiental, Enéas Cordeiro, a equipe veio colaborar com a saúde do município, especialmente em casos de epidemia de dengue, quando as ocorrências surgem rapidamente. “A dengue apresenta essa característica; quando surge, se propaga rapidamente, desestruturando o serviço de atendimento, principalmente o Pronto Atendimento, que já lida com uma demanda considerável. Quando ocorre uma epidemia de dengue, as coisas aumentam muito. O Dr. Beto Preto solicitou que viéssemos orientar médicos e enfermeiros em relação ao manejo dos pacientes e dar suporte para garantir a eficácia do atendimento. Existe o protocolo de atendimento do Ministério da Saúde, uma rotina de descrição e orientação. Há também o fluxo de atendimento no município. Viemos verificar como foi organizado e se há alguma fragilidade para a qual podemos contribuir e melhorar”, explicou o médico.

continua após publicidade

Conforme o chefe da 16ª Regional de Saúde–RS de Apucarana, Marcos Costa, a iniciativa tem a finalidade avaliar o atendimento nessas unidades, orientando os profissionais de saúde quanto aos métodos de tratamento e ao diagnóstico da doença.

"A pedido do doutor Beto Preto, a equipe da Sesa está colaborando com o município que enfrenta uma epidemia de dengue, registrando muitos casos. Eles vieram avaliar as condições e os encaminhamentos dos pacientes. Caso identifiquem alguma fragilidade, fornecerão orientações para aliviar o sistema e garantir o atendimento adequado aos pacientes", finalizou Marcos.

A enfermeira Aparecida Martins da Silva forneceu algumas orientações sobre os sintomas e tratamento da dengue. Ela destacou: “Os principais sintomas da dengue incluem febre, dor de cabeça intensa, dor forte no corpo e dor no fundo dos olhos. A febre costuma surgir de forma súbita. É fundamental que, ao apresentar esses sintomas, o paciente busque atendimento em serviços de saúde, preferencialmente em unidades básicas de saúde ou locais de referência, para passar por avaliação médica. Após receber a orientação médica, é crucial que o paciente siga rigorosamente a prescrição. Existe um fluxo de manejo adequado para pacientes com dengue, estabelecido pelo Ministério da Saúde, e a Secretaria Estadual de Saúde adere a esse protocolo. É vital que o paciente siga as prescrições médicas, pois a dengue é uma doença dinâmica. Se o tratamento for iniciado oportunamente, dificilmente haverá uma piora no quadro. Em nenhuma hipótese o paciente deve se automedicar”, detalhou a enfermeira.

continua após publicidade

Siga o TNOnline no Google News