Democracia: centro de Apucarana é tomado por apoiadores; veja

O centro de Apucarana neste sábado (1/10) está diferente. Bandeiras de diversos candidatos tomaram as ruas centrais. São apoiadores de candidatos diferentes, que estão um ao lado do outro.

A poucas horas das eleições 2022, buscar os indecisos, pessoas que ainda não escolheram os candidatos, é fundamental, por isso a movimentação intensa, com a entrega de santinhos, adesivos e pedidos de votos.

O comércio de Apucarana funciona neste sábado até às 18h. Quem for ao centro com a intenção de ir às lojas, terá que dividir o espaço com o pessoal das campanhas políticas.

A região de Apucarana e Arapongas, considerando o Vale do Ivaí, tem 19 candidatos nas eleições de 2022, disputando um colégio eleitoral de aproximadamente 202 mil eleitores. Desse total de candidatos, apenas três buscam a reeleição: o deputado federal Sérgio Souza (MDB) e os deputados estadual Arilson Chiorato (PT), de Apucarana, e Pedro Paulo Bazana (PSD), de Arapongas.

Na disputa por uma cadeira na Câmara Federal, a região tem oito candidatos, sendo 4 de Apucarana, dois de Arapongas e mais dois do Vale do Ivaí. Além do deputado federal Sérgio Souza, que é da região de Ivaiporã, outro candidato do Vale é Fábio de Freitas Couto Rosa, de Borrazópolis. De Arapongas, se apresentam como candidatos a deputado federal Oduwaldo Calixto (PL) e Angélica Enfermeira (União).

Apucarana tem quatro candidatos a deputado federal. Além do ex-prefeito e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, (PSD), são candidatos a servidora pública Stela Maris (PSDB), a ativista LGBTQIA+ Renata Borges (PDT) e o advogado e ex-vereador João Batista Cardoso (Rede).

Já a disputa a deputado estadual tem 10 candidatos na região, sendo quatro de Apucarana, quatro do Vale do Ivaí e dois de Arapongas. O deputado Pedro Paulo Bazana, de Arapongas, que assumiu uma vaga há menos de um ano, era suplente e agora tenta a reeleição. Outro candidato da cidade é o vereador Aroldo Pagan (Podemos).

Do Vale do Ivaí são candidatos a deputado estadual Tiago Leite Machado (Rede), de Lidianópolis, Sérgio Kocinba (PDT), de Califórnia; Osvaldo do Samu (MDB), de Faxinal e a professora Adrianinha (União), que é a atual vice-prefeita de Califórnia.

Em Apucarana, além do deputado Arilson Chiorato, que tenta a reeleição, são candidatos a uma vaga na Alep Anaízes Silva (PDT), Rodolfo Mota (União) e o vice-prefeito Paulo Vital (PSD).

O Vale do Ivaí tem ainda um candidato ao senado, que é o ex-deputado estadual, ex-vice e ex-governador Orlando Pessuti.

