Deltan se surpreende com doações em PIX para pagar indenização a Lula

O ex-procurador da República, Deltan Dallagnol (Podemos), afirmou que recebeu várias doações via pix após ser condenado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a pagar R$ 75 mil de indenização ao ex-presidente Lula (PT) por dano moral. A declaração do pré-candidato a deputado federal foi registrada nesta quarta-feira (23), em entrevista ao TNOnline.

Dallagnol disse que o sentimento de indignação e frustração, após saber da decisão do STJ, se converteu em alegria com as inúmeras manifestações de apoio de seus seguidores nas redes sociais, que segundo ele, são de todo o país. "Meu choro de ontem à noite se converteu na minha alegria hoje pela manhã", comentou.

O ex-procurador da república acredita que essas pessoas pesquisaram seu CPF na internet e passaram a transferir quantias diversas para sua conta bancária, a fim de ajuda-lo a pagar a indenização imposta pela Justiça. Ele não informou o valor total das doações, mas agradeceu aos colaboradores e afirmou que continuará firme na luta contra a corrupção. "Começaram a entrar uma série de transferências na minha conta bancária, mais de uma centena. Quero agradecer essas manifestações de carinho e apoio", disse.

Indenização

Dallagnol disse que o STJ cometeu uma grande injustiça com a sociedade e também com sua família ao condená-lo a indenizar o ex-presidente Lula. De acordo com ele, o valor estipulado de R$ 75 mil com juros e correção pode ultrapassar R$ 200 mil, o que segundo ele, é um valor muito significativo.

A decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal deJustiça (STJ), foi divulgada na terça-feira (22). O caso envolve uma entrevista coletiva concedida pela Lava Jato em 2016 para apresentar a primeira denúncia contra o petista. Na época, o Ministério Público acusou Lula dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá (SP). Durante a entrevista coletiva, Dallagnol usou uma apresentação de PowerPoint com o nome de Lula no centro do gráfico, cercado por expressões como “governabilidade corrompida”, “petrolão + propinocracia”, “mensalão”, “perpetuação criminosa no poder”, “enriquecimento ilícito”, "José Dirceu", entre outros.

Ao TNonline, o ex-procurador disse que o STJ passou por cima da jurisprudência de todas as regras, para virar o julgamento das duas instâncias técnicas que havia rejeitado o pedido de indenização do petista.

"Qual o resultado desse caso, depois de o STJ passar por cima de todas as regras. O resultado é que pessoas acusadas de corrupção gravíssima, um verdadeiro escândalo, estão saindo impunes. Pessoas contra quem pesam fortes evidências de corrupção. E quem estão sendo punidos são procuradores, o ex-juiz federal Sérgio Moro e os procuradores do Rio de Janeiro que estão ameaçados de punição no Conselho Nacional do Ministério Público. Estão virando a espada que deveria cair sobre o criminoso, para quem busca realizar justiça contra os poderosos. O sentimento é de indignação e de frustação", afirma.

Confira abaixo entrevista completa.

