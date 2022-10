Delegado fala sobre homem que foi baleado ao fugir de abordagem

Da Redação

Delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha

O delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha, na manhã desta terça-feira (4), falou sobre o homem que foi baleado durante operação da Polícia Civil, no Jardim Novo Horizonte.

"Nossa equipe investigava um roubo que aconteceu em junho deste ano. Os investigadores receberam informações de que o celular roubado poderia estar neste endereço. Uma equipe foi até o local cumprir mandado de busca e apreensão, as buscas dentro da casa estavam tranquilas, porém, esse suspeito se alterou, fugiu correndo, jogou um celular para o alto. Nossos policiais pediram para ele parar de correr, ele não obedeceu a ordem de abordagem, colocou a mão na cintura, para evitar uma injusta agressão contra a equipe, foi disparado um tiro em região não letal", explica.

Ainda de acordo com o delegado, as equipes chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o telefone roubado foi encontrado. "Infelizmente aconteceu esse incidente, pois ele desobedeceu a abordagem. O celular jogado no mato foi roubado, que foi recuperado. As investigações vão prosseguir, ele teria adquirido o celular logo após o roubo, não sabemos ainda se ele teria participação no crime", conclui.

O rapaz, de 34 anos, segue internado no Hospital da Providência, se recuperando do tiro que atingiu a região das nádegas.













