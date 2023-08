Delegado fala sobre causa da morte de detento; veja qual foi

Um detento de 25 anos foi encontrado morto dentro de uma cela do minipresídio de Apucarana, norte do Paraná, na madrugada do último sábado, 19 de agosto. O delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial, André Garcia, conversou com a imprensa e passou mais detalhes sobre o caso.

De acordo com o delegado, os agentes de plantão da Cadeia Pública avisaram os policiais civis sobre a morte de um preso. Rapidamente, equipes de socorro foram acionadas para atender o detento., porém, nada pôde ser feito, já que ele não apresentava sinais vitais.

Peritos da criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.

Quando encontrado, o encarcerado apresentava um ferimento na cabeça. Ele foi submetido a exames, que apontaram que a causa da morte foi um trauma no crânio - fator que causou uma hemorragia intracraniana.

Informações preliminares dão conta que o homem, que já possuía um histórico de problemas de saúde, teria caído de um dos beliches de concreto da cela e batido a cabeça. Apesar dessa versão, o delegado André Garcia salientou que a morte será investigada para levantar se o caso se trata de um homicídio e quem foi o responsável.

Segundo o agente, a cela em que o homem foi encontrado contava com mais 15 detentos. Um inquérito foi instaurado e, agora, cada um deles será interrogado.

Os agentes da Cadeia Pública que estavam de plantão também devem ser ouvidos.

