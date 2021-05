Delegado fala sobre buscas por idoso desaparecido

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O delegado chefe da 17a Subdivisão Policial de Apucarana (SDP), falou sobre as buscas realizadas na pensão aonde morava o desaparecido Lauro de Paula.

Segundo o delegado, foram feitas as buscas de acordo com as suspeitas da família mas nada foi confirmado. Assim sendo, o caso segue investigado como desaparecimento de pessoa.

Ele pediu ao Instituto Médico Legal (IML) do Paraná informações de casos de corpos sepultados como indigentes desde janeiro até agora, para avançar nas buscas pelo idoso que está desaparecido desde janeiro e nesta semana completou 69 anos de idade.