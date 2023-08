Delegado explica sobre confronto que matou suspeito em Apucarana; veja

Siga o TNOnline no Google News

O delegado adjunto da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana André Garcia, falou sobre o confronto policial que terminou com uma morte na manhã desta quarta-feira, 16, no Jardim Casagrande. Marciano Gomes da Silva, de 32 anos morreu em confronto com a Rotam, enquanto a equipe estava cumprindo mandado de busca em operação na cidade. Ao entrar em uma residência, um dos alvos da operação estava armado e teria reagido.

De acordo com o delegado, o suspeito morto era conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Veja a entrevista:

