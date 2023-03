Delegado de Apucarana fala sobre prisão de envolvidos em morte; veja

Da Redação

delegado-adjunto André Garcia

O delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, André Garcia, repassou detalhes da prisão de dois jovens, de 18 e 21 anos, envolvidos na morte do açougueiro Flávio Aparecido Cipriano, 41 anos, espancado pela dupla.

Conforme o delegado, o laudo da causa da morte revelou que o intestino dele se rompeu devido às agressões. "Ele foi violentamente agredido. Um dos envolvidos na agressão durante depoimento disse que a vítima teria se insinuado para a esposa dele, mas as imagens não mostram nada disso. As imagens mostram a vítima cercada, em momento algum demonstra reação. Ele é golpeado, cai no chão e as agressões continuam. Os envolvidos, apesar da pouca idade, já são conhecidos no meio policial", explica o delegado.

O açougueiro foi agredido na Rua Ouro Branco, no Jardim Aclimação, na madrugada de domingo (26). Flávio morreu dois dias depois (28/3). Os jovens chegaram a ser presos no dia do crime, mas, como a vítima foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e liberada, pois teria sofrido apenas ferimentos leves, os agressores foram liberados. O açougueiro foi para casa, porém, passou mal logo na sequência e procurou o Hospital da Providência. Ele estava internado e não resistiu aos graves ferimentos.

"Um crime covarde, bárbaro, vocês vão ver na imagem que a vítima não oferece nenhum um tipo de ameaça contra eles, a propósito, a vítima nem reagiu, estava sob estado de embriaguez e mal conseguia parar em pé. Os dois derrubam, começam a chutá-lo e não param, até quando a vítima estava desmaiada eles continuam chutando, ou seja, um crime covarde e certamente terão a resposta adequada do Poder Judiciário", lamentou Garcia. ASSISTA:

Os agressores, de acordo com o delegado, planejavam fugir e foram presos na noite de quinta-feira (30). "Encontramos os dois, um em cada canto da cidade, eles tentaram fugir, mas foram contidos, presos e trazidos aqui para a delegacia. Agora vão responder pelo crime de homicídio qualificado por um motivo fútil. Tentaram minimizar dizendo que foi apenas uma via de fato, mas a verdade está evidenciada nos áudios, temos relatos testemunhais, além do vídeo. Os indícios de autoria são bastante robustos", finaliza.

