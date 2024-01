Delegado de Apucarana diz que 42 homicídios foram solucionados em 2023

Dos 53 homicídios registrados em 2023 na área que abrangência da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, no norte do Paraná, 42 foram elucidados, segundo o delegado-chefe Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, que fez nesta quinta-feira (4) um balanço das operações realizadas pela Polícia Civil durante o ano.

De acordo com os dados divulgados pelo delegado, só em Apucarana foram 26 assassinatos no ano. Desses, 18 foram solucionados, além de outros quatro ocorridos em 2022. Já na área da 17ª SDP, que compõem sete comarcas, aconteceram 53 homicídios e 42 foram solucionados, o que corresponde a 79% de elucidação.

O delegado reitera que, apesar do alto número de homicídios, a quantidade caiu nos últimos meses do ano passado e afirma que a Polícia Civil, em conjunto com outras forças de segurança, trabalhará para ter um 2024 com menos criminalidade.

"No ano passado, fizemos diversa operações em conjunto com a Polícia Militar e, se considerarmos os últimos dois trimestres, houve uma redução no número de homicídios. Em dezembro de 2022, tivemos um número alto e esse ano, apenas um. Os meses de outubro e novembro também caíram. A gente parte esse ano com o compromisso de reduzir esses incides e trazer mais segurança para a sociedade e população de Apucarana e Vale do Ivaí", disse Rodrigues.

Ainda segundo o levantamento, foram instaurados 2.329 inquéritos policiais durante 2023. Desses, 610 foram iniciados através de outras forças de segurança e 1.719 por iniciativa da Polícia Civil. Na sede da subdivisão, foram instaurados 637 inquéritos, sendo que 240 foram iniciados por ocorrências de segurança e 397 na delegacia de Apucarana.

Os dados mostram também que a subdivisão efetuou 450 prisões - 135 ocorreram pela comarca de Apucarana. Faxinal foi a comarca que mais se destacou na região, com 160 prisões. Ainda, foram pedidos 379 mandados de expedição.

