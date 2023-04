Delegacia da Mulher aguarda instruções para plantão 24 horas

Da Redação

Secretária Denise Canesin e a delegada Luana Lopes

Em reunião nesta terça-feira, a delegada da Mulher em Apucarana, Luana Lopes, a secretária municipal da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, discutiram a lei sancionada pelo presidente Lula, que prevê o funcionamento 24 horas por dia, incluindo domingos e feriados, para as delegacias da mulher em todo o país. Em nome do prefeito Junior da Femac, Denise colocou a prefeitura à disposição da Polícia Civil para implantação dessa nova sistemática na segurança da população feminina apucaranense.

A delegada Luana informou que aguarda orientações da chefia Polícia Civil no estado para o funcionamento 24 horas da Delegacia da Mulher, lembrando que o projeto de lei foi sancionado há apenas uma semana. A delegada informa que no mês de março começou a funcionar na 17ª Subdivisão Policial de Apucarana a Central Especial de Flagrantes, em regime de plantão de 24 horas.

“Quando uma apucaranense precisar de atendimento fora do horário de funcionamento da Delegacia da Mulher, que é de segunda-feira a sexta-feira, de 9 horas às 18 horas, ela deve recorrer a essa Central Especial de Flagrantes, que entre outras competência fará registro do Boletim de Ocorrência e determinarão, em caso de necessidade, medidas protetivas as mulheres vítima de violência doméstica.

A equipe da Central de Flagrantes é composta por um delegado, um escrivão e dois investigadores.

