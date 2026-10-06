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ESPORTE

Delegação de Apucarana embarca para o Brasileiro Interclubes Sub-16 de Atletismo

Torneio nacional serve de porta de entrada para as categorias de base do atletismo brasileiro

Escrito por Da Redação
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Delegação de Apucarana embarca para o Brasileiro Interclubes Sub-16 de Atletismo
Autor O investimento no desenvolvimento das categorias de base no município tem o respaldo do Programa Bolsa Atleta - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

Cinco jovens atletas de Apucarana disputam, entre esta sexta-feira (9) e domingo (11), o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub-16 no Complexo Esportivo do Ibirapuera, em São Paulo. A competição é considerada uma das principais vitrines de formação de atletas no país e reúne promessas do esporte de diversas regiões do Brasil em busca de resultados de alto rendimento.

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A delegação apucaranense conta com a participação de Ana Clara Pavesi Pancione dos Santos nas provas de salto em altura e salto em distância, Kethellyn Vitória de Lima nos 1.000 e 2.000 metros rasos, Adryan Gomes da Silva nos 5.000 metros de marcha atlética e salto em altura, João Vitor Neves Bernardo nos 300 metros com barreiras e 1.500 metros com obstáculos, e Pedro Henrique Ramos Torres nos 1.000 e 2.000 metros rasos. Os jovens competidores viajam sob o acompanhamento técnico do coordenador municipal de atletismo, professor José Marcelino da Silva, e do professor Luiz Henrique Pereira.

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O investimento no desenvolvimento das categorias de base no município tem o respaldo do Programa Bolsa Atleta, mantido pela Prefeitura de Apucarana. O benefício concede um auxílio financeiro mensal de R$ 600 a esportistas selecionados em 12 modalidades, garantindo suporte aos treinos e deslocamentos para eventos estaduais e nacionais. Segundo a Secretaria Municipal de Esportes, a vivência em campeonatos de grande porte proporciona aos atletas vivência competitiva, evolução técnica e troca de experiências indispensáveis para o avanço em suas carreiras esportivas.

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Apucarana Atletismo Bolsa Atleta Campeonato Brasileiro desenvolvimento de atletas esporte juvenil
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