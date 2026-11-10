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TREMEU A TERRA AÍ?

Defesa Civil investiga suposto tremor de terra em Apucarana nesta terça (10)

Moradores de várias regiões do município relataram ao TNOnline barulho semelhante a explosão seguido de um tremor no solo no início da noite

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em Editado em
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Defesa Civil investiga suposto tremor de terra em Apucarana nesta terça (10)
Autor Foto: Centro de Sismologia USP

Após relatos de moradores de diversos bairros de Apucarana (PR) sobre um forte barulho, semelhante a uma explosão, seguido de tremor por volta das 18h desta terça-feira (10), a Defesa Civil de Apucarana investiga o suposto fenômeno.

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Os relatos vieram de bairros como Jardim Primavera, Núcleo João Paulo I, Residencial Interlagos e Lago Jaboti. Moradores do Pirapó também relataram ao TNOnline o mesmo fenômeno na área urbana do distrito.

No Jardim Primavera, moradores teriam deixado suas casas após o ocorrido. Moradores do Núcleo João Paulo e de outras regiões também relataram ter sentido o tremor.

O que dizem as autoridades

Oficialmente, não há nenhum registro de fenômeno natural nem de explosão pelos órgãos competentes. O Centro de Sismologia da USP, uma das principais referências a nível mundial e órgão coordenador/operador de destaque da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), não relata nenhum tremor na data em questão.

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No entanto, o coordenador da Defesa Civil de Apucarana, Rodrigo Leme, informou que oficialmente não houve nenhum acionamento do órgão por conta do relatado.

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"Eu recebi questionamentos de algumas pessoas. Diante do relato, acionei imediatamente o Serviço Geológico, órgão responsável por aferições de abalos sísmicos no Paraná. Ainda não tivemos nenhuma informação oficial", disse.

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O sargento Leme. no entanto, afirma não descartar a possibilidade de um fenômeno comum em solos que passam por um longo período de chuvas. "Às vezes, quando chove por vários dias, o solo se torna bastante úmido. Após algumas semanas, a terra pode se movimentar ao ir se realocando devido umidade nela contida", opinou o sargento.

BOMBEIROS - O 11º Batalhão de Bombeiros Militar de Apucarana (11º BBM) informou à reportagem que nenhum chamado nem aciomamento foi feito sobre a situação ou algo semelhante até o momento. ouviram o estrondo ou sentiram o tremor enviem relatos à equipe.

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