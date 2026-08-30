Defesa Civil emite novo alerta de temporal para Apucarana neste domingo (30)
Há previsão de temporais intensos com forte chuva e granizo para a região
A Defesa Civil emitiu na manhã deste domingo (30) alerta de temporal para Apucarana (PR) e região. Segundo o alerta emitido, há previsão de temporais intensos com forte chuva e granizo para a região.
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Apucarana foi atingida por uma forte tempestade na tardee deste sábado, que causou danos, como queda de árvores, destelhamentos, além de queda da rede elétrica e do abastecimento de água.
Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), são previstas pancadas de chuva durante a tarde e a noite.
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Em caso de perigo ou necessidade de resgate, ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).
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