Defesa Civil emite novo alerta de temporal para Apucarana neste domingo (30)

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Há previsão de temporais intensos com forte chuva e granizo para a região

A Defesa Civil emitiu na manhã deste domingo (30) alerta de temporal para Apucarana (PR) e região. Segundo o alerta emitido, há previsão de temporais intensos com forte chuva e granizo para a região.

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Apucarana foi atingida por uma forte tempestade na tardee deste sábado, que causou danos, como queda de árvores, destelhamentos, além de queda da rede elétrica e do abastecimento de água.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), são previstas pancadas de chuva durante a tarde e a noite.

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Em caso de perigo ou necessidade de resgate, ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

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