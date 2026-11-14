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Defesa Civil emite alerta laranja para Apucarana neste sábado

Aviso aponta para risco de temporais com ventos de até 60 km/h nas próximas horas. Inmet também colocou 148 cidades do estado sob perigo potencial.

Escrito por Da Redação
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Defesa Civil emite alerta laranja para Apucarana neste sábado
Autor Foto: colaboração/TNOnline

A Defesa Civil do Paraná emitiu um alerta laranja para Apucarana na noite deste sábado (14), advertindo a população sobre o risco iminente de temporais severos. O clima de instabilidade já pôde ser observado na região logo no início da noite, quando leitores do TNOnline registraram e encaminharam imagens de uma intensa chuva de raios. O aviso oficial do órgão estadual foi disparado via mensagem de texto (SMS) para os celulares dos moradores, conforme demonstra o arquivo "Sem título.jpg", indicando chuvas com trovoadas nas horas seguintes e orientando que qualquer emergência seja comunicada aos telefones 199 ou 193.

- LEIA MAIS: Inmet emite alerta amarelo de tempestade para 148 cidades do Paraná neste sábado (14)

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A situação climática é corroborada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que também ativou um alerta amarelo de perigo potencial para a região, com validade até as 23h59 de hoje. A previsão aponta volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, com possibilidade de alcançar 50 milímetros no acumulado diário. O mau tempo deve vir acompanhado de rajadas de vento intensas, variando de 40 a 60 km/h, e há risco de eventual queda de granizo. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esse cenário propício para tempestades rápidas e isoladas ocorre devido à combinação do aquecimento registrado ao longo do dia com a alta disponibilidade de umidade na atmosfera.

Embora o risco geral de desastres seja considerado baixo, as autoridades alertam para possíveis transtornos, como interrupção no fornecimento de energia elétrica, formação de alagamentos, queda de galhos ou árvores e prejuízos no setor agrícola. Além de Apucarana, o monitoramento preventivo do Inmet abrange um total de 148 municípios paranaenses, concentrados principalmente nas regiões Noroeste, Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Centro Ocidental, incluindo polos como Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Umuarama.


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