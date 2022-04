Da Redação

Defesa Civil emite alerta com previsão de chuvas fortes para Apucarana e região

A Defesa Civil do Paraná emitiu alerta de temporais para regiões do estado no início da tarde deste sábado (19). Estão previstas chuvas intensas, raios e vendaval para o Norte e Noroeste.

continua após publicidade .

A orientação é para que as pessoas se protejam em locais seguros e em caso de emergência ligue 193 Corpo de Bombeiros e 199 Defesa Civil.

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) deve chover em Apucarana 14,1 mm e rajadas de ventos de até 38 km/h podem ser registradas.

continua após publicidade .