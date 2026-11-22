Alerta laranja aponta acumulado de chuva de até 100 milímetros por dia e possibilidade de granizo

A Defesa Civil do Paraná e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram um alerta laranja de perigo para a ocorrência de tempestades severas na região de Apucarana e Arapongas, com validade no decorrer deste domingo (22) e na madrugada de segunda-feira (23). A previsão aponta para volumes de chuva que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, ou chegar a 100 milímetros ao longo do dia, acompanhados de rajadas de vento de 60 a 100 km/h e possível queda de granizo.

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O aviso de risco alto abrange grande parte do estado, totalizando 371 cidades paranaenses sob o alerta do Inmet (veja a lista abaixo). Além do Norte Central, onde ficam Apucarana e Arapongas, o fenômeno climático deve afetar os municípios localizados no Norte Pioneiro, Noroeste, Centro Ocidental, Centro Oriental, Centro-Sul, Oeste, Sudoeste, Sudeste e na Região Metropolitana de Curitiba.

Devido à força e à abrangência do sistema meteorológico, as autoridades alertam para o elevado potencial de transtornos à população e à infraestrutura das cidades atingidas. Entre as principais ameaças destacadas pelas equipes de monitoramento estão o risco de alagamentos e enxurradas, queda de árvores e galhos, estragos em plantações e possíveis cortes no fornecimento de energia elétrica.

Cidades com alerta laranja

Abatiá

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Altamira do Paraná

Altônia

Alto Paraíso

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Alto Paraná

Alto Piquiri

Alvorada do Sul

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Amaporã

Ampére

Anahy

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Andirá

Ângulo

Antônio Olinto

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Apucarana

Arapongas

Arapoti

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Arapuã

Araruna

Ariranha do Ivaí

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Assaí

Assis Chateaubriand

Astorga

Atalaia

Balsa Nova

Bandeirantes

Barbosa Ferraz

Barracão

Barra do Jacaré

Bela Vista da Caroba

Bela Vista do Paraíso

Bituruna

Boa Esperança

Boa Esperança do Iguaçu

Boa Ventura de São Roque

Boa Vista da Aparecida

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso

Bom Sucesso do Sul

Borrazópolis

Braganey

Brasilândia do Sul

Cafeara

Cafelândia

Cafezal do Sul

Califórnia

Cambará

Cambé

Cambira

Campina da Lagoa

Campina do Simão

Campo Bonito

Campo Largo

Campo Magro

Campo Mourão

Cândido de Abreu

Candói

Cantagalo

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Carambeí

Carlópolis

Cascavel

Castro

Catanduvas

Centenário do Sul

Cerro Azul

Céu Azul

Chopinzinho

Cianorte

Cidade Gaúcha

Clevelândia

Colorado

Congonhinhas

Conselheiro Mairinck

Corbélia

Cornélio Procópio

Coronel Domingos Soares

Coronel Vivida

Corumbataí do Sul

Cruzeiro do Iguaçu

Cruzeiro do Oeste

Cruzeiro do Sul

Cruz Machado

Cruzmaltina

Curiúva

Diamante D’Oeste

Diamante do Norte

Diamante do Sul

Dois Vizinhos

Douradina

Doutor Camargo

Doutor Ulysses

Enéas Marques

Engenheiro Beltrão

Entre Rios do Oeste

Esperança Nova

Espigão Alto do Iguaçu

Farol

Faxinal

Fênix

Fernandes Pinheiro

Figueira

Floraí

Flor da Serra do Sul

Floresta

Florestópolis

Flórida

Formosa do Oeste

Foz do Iguaçu

Foz do Jordão

Francisco Alves

Francisco Beltrão

General Carneiro

Godoy Moreira

Goioerê

Goioxim

Grandes Rios

Guaíra

Guairaçá

Guamiranga

Guapirama

Guaporema

Guaraci

Guaraniaçu

Guarapuava

Honório Serpa

Ibaiti

Ibema

Ibiporã

Icaraíma

Iguaraçu

Iguatu

Imbaú

Imbituva

Inácio Martins

Inajá

Indianópolis

Ipiranga

Iporã

Iracema do Oeste

Irati

Iretama

Itaguajé

Itaipulândia

Itambaracá

Itambé

Itapejara d’Oeste

Itaperuçu

Itaúna do Sul

Ivaí

Ivaiporã

Ivaté

Ivatuba

Jaboti

Jacarezinho

Jaguapitã

Jaguariaíva

Jandaia do Sul

Janiópolis

Japira

Japurá

Jardim Alegre

Jardim Olinda

Jataizinho

Jesuítas

Joaquim Távora

Jundiaí do Sul

Juranda

Jussara

Kaloré

Lapa

Laranjal

Laranjeiras do Sul

Leópolis

Lidianópolis

Lindoeste

Loanda

Lobato

Londrina

Luiziana

Lunardelli

Lupionópolis

Mallet

Mamborê

Mandaguaçu

Mandaguari

Manfrinópolis

Mangueirinha

Manoel Ribas

Marechal Cândido Rondon

Maria Helena

Marialva

Marilândia do Sul

Marilena

Mariluz

Maringá

Mariópolis

Maripá

Marmeleiro

Marquinho

Marumbi

Matelândia

Mato Rico

Mauá da Serra

Medianeira

Mercedes

Mirador

Miraselva

Missal

Moreira Sales

Munhoz de Melo

Nossa Senhora das Graças

Nova Aliança do Ivaí

Nova América da Colina

Nova Aurora

Nova Cantu

Nova Esperança

Nova Esperança do Sudoeste

Nova Fátima

Nova Laranjeiras

Nova Londrina

Nova Olímpia

Nova Prata do Iguaçu

Nova Santa Bárbara

Nova Santa Rosa

Nova Tebas

Novo Itacolomi

Ortigueira

Ourizona

Ouro Verde do Oeste

Paiçandu

Palmas

Palmeira

Palmital

Palotina

Paraíso do Norte

Paranacity

Paranapoema

Paranavaí

Pato Bragado

Pato Branco

Paula Freitas

Paulo Frontin

Peabiru

Perobal

Pérola

Pérola d’Oeste

Pinhalão

Pinhal de São Bento

Pinhão

Piraí do Sul

Pitanga

Pitangueiras

Planaltina do Paraná

Planalto

Ponta Grossa

Porecatu

Porto Amazonas

Porto Barreiro

Porto Rico

Porto Vitória

Prado Ferreira

Pranchita

Presidente Castelo Branco

Primeiro de Maio

Prudentópolis

Quarto Centenário

Quatiguá

Quatro Pontes

Quedas do Iguaçu

Querência do Norte

Quinta do Sol

Ramilândia

Rancho Alegre

Rancho Alegre D’Oeste

Realeza

Rebouças

Renascença

Reserva

Reserva do Iguaçu

Ribeirão Claro

Ribeirão do Pinhal

Rio Azul

Rio Bom

Rio Bonito do Iguaçu

Rio Branco do Ivaí

Rio Branco do Sul

Rio Negro

Rolândia

Roncador

Rondon

Rosário do Ivaí

Sabáudia

Salgado Filho

Salto do Itararé

Salto do Lontra

Santa Amélia

Santa Cecília do Pavão

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Fé

Santa Helena

Santa Inês

Santa Isabel do Ivaí

Santa Izabel do Oeste

Santa Lúcia

Santa Maria do Oeste

Santa Mariana

Santa Mônica

Santana do Itararé

Santa Tereza do Oeste

Santo Antônio da Platina

Santo Antônio do Caiuá

Santo Antônio do Paraíso

Santo Antônio do Sudoeste

Santo Inácio

São Carlos do Ivaí

São Jerônimo da Serra

São João

São João do Caiuá

São João do Ivaí

São João do Triunfo

São Jorge d’Oeste

São Jorge do Ivaí

São Jorge do Patrocínio

São José da Boa Vista

São José das Palmeiras

São Manoel do Paraná

São Mateus do Sul

São Miguel do Iguaçu

São Pedro do Iguaçu

São Pedro do Ivaí

São Pedro do Paraná

São Sebastião da Amoreira

São Tomé

Sapopema

Sarandi

Saudade do Iguaçu

Sengés

Serranópolis do Iguaçu

Sertaneja

Sertanópolis

Siqueira Campos

Sulina

Tamarana

Tamboara

Tapejara

Tapira

Teixeira Soares

Telêmaco Borba

Terra Boa

Terra Rica

Terra Roxa

Tibagi

Toledo

Tomazina

Três Barras do Paraná

Tuneiras do Oeste

Tupãssi

Turvo

Ubiratã

Umuarama

União da Vitória

Uniflor

Uraí

Ventania

Vera Cruz do Oeste

Verê

Virmond

Vitorino

Wenceslau Braz

Xambrê

As informações são do GMC Online.