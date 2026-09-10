Defesa Civil de Apucarana cadastra voluntários para atuação em emergências

Oportunidade é voltada para moradores de 18 a 60 anos com conhecimentos em elétrica, hidráulica e operação de máquinas pesadas

A Defesa Civil de Apucarana segue com inscrições abertas para moradores interessados em atuar como voluntários no apoio a situações de emergência e desastres naturais na cidade. A iniciativa busca reforçar a capacidade de resposta do município em ocorrências como enchentes, deslizamentos e vendavais. Para participar, é necessário ter entre 18 e 60 anos e preencher o formulário de cadastro disponibilizado online pelo órgão.

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O processo seletivo prioriza candidatos que possuam conhecimentos técnicos específicos ou experiência prática. O órgão busca profissionais com habilidades nas áreas de elétrica e hidráulica, além de pessoas qualificadas para o manuseio de equipamentos de engenharia e máquinas pesadas, como motosserras, retroescavadeiras, pás-carregadeiras e motoniveladoras. Moradores com disponibilidade para atuar na contenção de áreas de risco também estão entre os perfis procurados.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Apucarana, sargento Rodrigo Gearola Leme, a exigência de experiência prévia é fundamental para garantir a segurança dos próprios voluntários e das equipes durante as operações. Até o momento, cerca de 70 pessoas já se cadastraram, incluindo integrantes de grupos locais como o AMA Motoclube, Legendários e JEEP Clube Apucarana, que disponibilizaram apoio às ações comunitárias.

No momento da inscrição, os candidatos devem informar dados pessoais, endereço, telefone, histórico de cursos e as áreas em que preferem atuar. Após o envio das informações, a Defesa Civil realizará uma triagem dos formulários para alinhar os perfis dos inscritos às demandas operacionais do município, fortalecendo a cultura de prevenção e solidariedade na região.