Decreto define expediente do serviço municipal nos jogos da copa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O expediente será encerrado sempre uma hora antes do início das partidas.

Atendendo pedido do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Apucarana e Região (Sindspa), o prefeito Junior da Femac baixou decreto definindo como ficará o expediente no serviço público municipal nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. O expediente será encerrado sempre uma hora antes do início das partidas.

continua após publicidade .

Junior da Femac passou cópia do decreto à presidente do Sindspa, Tarcília de Brito, que estava acompanhada de membros da direção executiva e dos advogados Fabiana Gonçalves e Sérgio Luiz Barroso, além de Petrônio Cardoso que representou o jurídico da Câmara de Vereadores.

- LEIA MAIS: Jogos do Brasil vão alterar expediente de trabalho; veja por setores

continua após publicidade .

O decreto abrange o expediente tanto no prédio central, quanto nas autarquias, inclusive nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). A exceção fica por conta dos serviços essenciais, que terão expediente normal nestes dias.

“O horário diferenciado nos jogos do Brasil está sendo estabelecido para que os funcionários da Prefeitura possam, como os demais trabalhadores, participar com sua família e amigos destes momentos. Sabemos que a seleção de futebol do Brasil faz parte do imaginário nacional e será a oportunidade das famílias celebrarem e torcerem junto”, frisa Junior da Femac.

No dia 24/11 (quinta-feira), quando o Brasil estreia contra a Sérvia, o expediente na Prefeitura se encerra às 15 horas. Já no dia 28/11 (uma segunda-feira), quando a seleção enfrenta a Suíça, o expediente será encerrado às 12 horas. No último jogo da primeira fase, o Brasil jogará no dia 02/12 (uma sexta-feira) contra Camarões e, neste dia, o expediente irá somente até às 15 horas.

Os dias e horários dos jogos da próxima fase dependerão da classificação do Brasil e da posição que terá no grupo (primeiro ou segundo lugar).

Siga o TNOnline no Google News