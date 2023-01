Decoração natalina de Apucarana será retirada a partir de segunda

Da Redação

O prefeito Junior da Femac anunciou nesta sexta-feira (6) que a decoração natalina, instalada nos últimos dias de novembro, será retirada a partir de segunda-feira, conforme manda a tradição, após o Dia de Reis, comemorado no dia 6 de janeiro. Ele falou sobre o tema e agradeceu as famílias que visitaram a Praça Rui Barbosa e outros pontos decorados.

Elogiada pela população, a decoração natalina, além de promover o espírito e a magia da festa que celebra o nascimento de Jesus, também contribuiu de maneira efetiva para alavancar as vendas de Natal. Conforme balanço divulgado nesta semana pela diretoria da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA), cerca de 70% dos lojistas locais reportaram ótimos resultados de vendas no período natalino e de final de ano.

De acordo com pesquisa feita pela Acia, mais de 90% dos entrevistados consideraram atrativa a decoração contribuindo para que as famílias visitassem Apucarana e fizessem suas compras aqui. Quase 45% dos comerciantes relataram que as vendas foram superiores, comparadas ao mesmo período de 2021. Outros 23% dos comerciantes consideraram o resultado satisfatório.

