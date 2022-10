Decoração natalina começa a ser instalada em Apucarana

Da Redação

O clima de Natal está chegando em Apucarana. A empresa especializada que venceu a licitação para decoração natalina deste ano deu início nesta semana a instalação dos adereços luminosos. Estruturas de estrelas e sinos já foram colocadas nos postes republicanos no entorno da Praça Rui Barbosa e em frente à Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

Segundo informações da Secretaria de Indústria e Comércio, responsável pelo processo de licitação, neste ano os adereços serão levados para vários pontos da cidade. Além do anel central no entorno da Catedral, Avenida Curitiba e Praça Interventor Manoel Ribas, a iluminação natalina também será instalada nas ruas Osvaldo Cruz, Osório Ribas, Rio Branco e João Cândido; nas rotatórias do Colégio São José, Igrejinha, Jardim Ponta Grossa e da igreja Cristo Profeta; e no entorno do Lago Jaboti. A licitação também prevê iluminação nos distritos de Vila Reis e Pirapó, entre outros pontos. O município está investindo R$ 968,5 mil na decoração.

Segundo o secretário Edison Peres Estrope, a iluminação deste ano promete fazer história. "Vai ser um show de luzes como nunca visto", comenta.

A licitação prevê que os adereços sejam ligados em 30 de novembro, mas a data ainda não foi oficialmente definida pela Prefeitura, que deve discutir com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) o melhor momento para acionar as luzes.

A Prefeitura se adiantou neste ano após problemas no Natal de 2021. A empresa vencedora da licitação na época atrasou a instalação dos adereços - que começaram a ser colocados apenas na primeira semana de dezembro -, além de não entregar o que estava previsto no contrato.

