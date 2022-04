Decisões no futsal fecham os Jogos Escolares em Apucarana

Da Redação

Com as finais do futsal masculino “A” e “B” e feminino “A”, foi fechada nesta sexta-feira (29/04) com chave de ouro no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), em Apucarana, a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s), competição que por uma semana reuniu alunos/atletas de 19 estabelecimentos de ensino da cidade.

Na primeira final do dia, pelo naipe feminino “A”, Mater Dei e São José empataram por dois gols no tempo normal, com o primeiro time vencendo na decisão por pênaltis. Em seguida num jogo emocionante aconteceu a disputa do título no masculino “B”, com o Platão derrotando o Mater Dei pelo placar apertado de 5 a 4. Já na partida que fechou a fase municipal dos JEP´s pela final da categoria masculino “A”, Mater Dei e Polivalente ficaram no empate por 3 gols no tempo normal. Nos pênaltis, o Mater Dei foi campeão e fez a festa no Lagoão.

Na sequência aconteceu a solenidade de premiação com a presença do prefeito Junior da Femac, do vice-prefeito Paulo Vital, da vereadora Jossuela Pirelli, dos vereadores Luciano Molina, Luciano Facchiano e Moisés Tavares, do superintendente da Secretaria Municipal de Esportes Tom Barros, que representou o professor José Marcelino da Silva, o Grillo; Alécio Colombo, técnico pedagógico do Núcleo Regional de Educação (NRE), representando o chefe da órgão, Vladimir Barbosa; secretários municipais, diretores e professores dos colégios inscritos na competição e demais autoridades.

O prefeito Junior da Femac enalteceu a realização dos jogos e destacou a parte disciplinar do evento. “Nenhuma briga nos jogos, isso mostra a maturidade dos atletas, demonstra o respeito pelo esporte e é isso que nós queremos em Apucarana. O Beto (Preto) retomou o esporte e eu tenho a honra de dar continuidade junto com essa equipe maravilhosa”, destaca o prefeito Junior da Femac, mencionando o atual secretário de esportes, professor Grillo, o superintendente da pasta, Tom Barros, e lembrando outros secretários de esportes desde a primeira gestão do prefeito Beto Preto como o professor Paulo Kisner e as professoras Dione Gaspar e Jossuela Pirelli.

O prefeito Junior da Femac mandou um grande abraço a todos os diretores e aos professores de educação física. “Aqui é o resultado de trabalho deles, os campeões estão aí, mas todos são vencedores por terem disputados os jogos com alto nível técnico e tenho certeza que as equipes que foram classificadas para representar Apucarana na fase regional vão dar trabalho aos adversários em todas as modalidades, tanto na categoria B quanto na A. Tenho certeza que fizemos um Jogos Escolares históricos nessa retomada pós pandemia”, conclui o prefeito.

O professor Tom Barros disse que foi uma bonita festa no Lagoão. “Graças a Deus depois de dois anos com os jogos parados, nós estamos voltando com as escolas, com os alunos retornando as competições. Foi tudo dentro do esperado com a presença de 994 atletas das 19 instituições. Com isso a gente mostra que Apucarana é a capital do esporte no Paraná”, frisa Barros.

O professor Alécio Colombo, do NRE, estava feliz após o encerramento dos JEP´s em sua fase municipal. “É maravilhoso depois de dois anos a gente poder retornar com os Jogos Escolares. Agora já é pensar na fase regional e o Núcleo de Educação tem se empenhado bastante para realizar um grande evento em Kaloré e Marumbi no final de maio”, cita Colombo.

Também pela manhã no Lagoão aconteceram as disputas de terceiros lugares no futsal pelas categorias “A” e “B” (masculino) e “B” (feminino).

No feminino “A”, o Colégio Polivalente ganhou a medalha de bronze ao vencer o Colégio Antônio dos Três Reis de Oliveira por 5 a 0. No masculino “B”, o Colégio Padre José Canale foi o terceiro colocado ao bater o Colégio Evolução por 5 a 1, enquanto no masculino “A”, o Colégio Izidoro Luiz Cerávolo obteve a terceira posição ao derrotar o Colégio São José por 5 a 2.

Durante uma semana os jogos envolveram mais de mil pessoas, entre atletas/alunos, professores, organização e arbitragem.

Os campeões de cada modalidade carimbaram o passaporte para a fase regional dos JEP s, que será disputada de 26 a 31 de maio nas cidades de Marumbi e Kaloré.

Participaram da competição os colégios Antônio dos Três Reis de Oliveira, Carlos Massareto, Heitor Furtado, Izidoro Luiz Cerávolo, Padre José Canale, Padre José de Anchieta, Coronel Luiz José dos Santos, Agrícola Manoel Ribas, Nilo Cairo, Osmar Guaracy Freire, Polivalente, São Bartolomeu, Tadashi Enomoto, Vale do Saber, Evolução, Platão, Mater Dei, São José e Nossa Senhora da Glória.

A competição é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Núcleo Regional de Educação (NRE) e a realização da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

MELHORES COLOCADOS DOS JOGOS

Basquetebol masculino A

1º) Colégio Platão

2º) Colégio São José

3º) Colégio Izidoro Luiz Cerávolo

Basquetebol feminino B

1º) Colégio Platão

2º) Colégio São José

Futsal masculino A

1º) Mater Dei

2º) Polivalente

3º) Cerávolo

Futsal masculino B

1º) Platão

2º) Mater Dei

3º) Padre José Canale

Futsal feminino A

1º) Mater Dei

2º) São José

3º) Polivalente

Futsal feminino B

1º) Colégio Mater Dei

2º) Coronel Luiz José dos Santos

3º) São José

Handebol masculino A

1º) Colégio São José

2º) Colégio Izidoro Luiz Cerávolo

3º) Colégio Padre José de Anchieta

Voleibol masculino A

1º) Colégio São José

2º) Colégio Nossa Senhora da Glória

3º) Colégio Polivalente

Voleibol feminino A

1º) Nossa Senhora da Glória

2º) São José

3º) Vale do Saber

Voleibol Feminino B

1º) Colégio São José

2º) Colégio Antônio dos Três Reis de Oliveira

3º) Colégio Mater Dei