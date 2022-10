De virada, Apucarana Futsal vence o Medianeira e sobe na tabela

Da Redação

A equipe recebeu no Medianeira, na quarta-feira (19), e ganhou de virada pelo placar de 5 a 2

O Apucarana Futsal venceu a segunda partida seguida e somou mais três pontos no Grupo B da Série Prata do Campeonato Paranaense. A equipe recebeu no Medianeira, na quarta-feira (19), e ganhou de virada pelo placar de 5 a 2.

Em jogo eletrizante, a equipe apucaranense fez uma grande virada sobre o adversário. Isso porque a primeira etapa da partida acabou em 2 a 0 para o Medianeira, mas o Apucarana conseguiu a virada no segundo tempo com Cabo, Eriko e Guilherme (3).

Com o resultado, a equipe apucaranense subiu para a terceira colocação, com 6 pontos ganhos. O grupo tem Coronel Futsal e São José dos Pinhais, ambos com 7 pontos, e o Medianeira, na lanterna, com 3 pontos.

O próximo confronto do Apucarana será novamente no Ginásio Lagoão - a última partida da equipe em casa na 2ª fase - contra o São José dos Pinhais, neste sábado (22), às 19h.

