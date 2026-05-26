De troca de figurinhas a churros verde e amarelo: Copa movimenta comércio em Apucarana

Faltando pouco mais de duas semanas para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, lojas do centro de Apucarana, norte do Paraná, apostam em produtos alusivos ao campeonato na expectativa de chamar a atenção dos torcedores e impulsionar as vendas.

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Para a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, as lojas de artigos esportivos naturalmente possuem um apelo maior nesta época, mas todo o comércio pode se beneficiar. "O lojista sempre tenta unir o útil ao agradável. É preciso usar todo nosso potencial para vender mais. As lojas estão bem decoradas e isso é muito importante para aproveitar essa empolgação", avalia.

Nas lojas de departamento, o fluxo de clientes em busca de itens temáticos já é intenso. O gerente comercial Roberto Rocha explica que o estabelecimento antecipou a chegada de materiais como bandeiras, vuvuzelas, chapéus e camisetas, e que a convocação dos jogadores da seleção acelerou a procura. "Quando saiu a convocação foi uma loucura o pessoal atrás de bandeiras e bandeirinhas para fazer decoração do comércio em geral. Nossas vendas já aumentaram", garante Rocha.

O gerente destaca ainda o fenômeno dos álbuns da Copa, que no início chegaram a faltar devido à alta procura, e que continuam movimentando a loja. "Nós temos os álbuns, as figurinhas e colocamos um espaço na frente da loja, na calçada, onde a pessoa pode chegar, independentemente de onde comprou, para fazer a troca. Isso tem atraído um volume grande de pessoas", detalha Roberto.

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Comércio aposta em itens alusivos à Copa do Mundo - Foto: cindy santos/TNONLINE Comércio aposta em itens alusivos à Copa do Mundo - Foto: cindy santos/TNONLINE

Essa movimentação é confirmada pelos próprios consumidores, que buscam se antecipar com a proximidade da estreia da seleção, em 13 de junho. É o caso da professora Joaquina Aparecida de Simoni, de 63 anos, que foi ao centro da cidade para comprar adereços para o neto de apenas dois anos. "Já estou me antecipando comprando bandeira e camiseta. Às vezes o preço sobe, então já quero me preparar", relata.

O otimismo do varejo e dos consumidores também se estende ao setor de gastronomia, que se prepara para lucrar durante as transmissões dos jogos. O empresário Joel Alves, proprietário de uma salgaderia, acredita que a competição vai aquecer o mercado alimentício e decidiu apostar na criatividade para atrair o público. "Vamos fazer churros nas cores verde e amarelo", revela o empresário, apostando no clima de torcida para movimentar o caixa.

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Datas sazonais estimulam varejo

Para o consultor do Sebrae Apucarana, Tiago Cunha, a competição vai além do esporte e cria oportunidades para vários setores. "Sem dúvida, datas sazonais como a Copa acabam funcionando como um grande estímulo para o varejo. A Copa movimenta emoções, hábitos de consumo e cria um ambiente favorável para ações promocionais", avalia.

Segundo ele, o diferencial está na inovação. "Para os empreendedores, é uma oportunidade de usar a criatividade para gerar conexão com o público e criar ações que despertem o sentimento de celebração. O empresário que consegue se planejar antecipadamente tende a aproveitar melhor esse potencial. O varejo também é emoção", conclui.





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Foto: cindy santos/TNONLINE Foto: cindy santos/TNONLINE



