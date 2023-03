De novo: Rotam de Apucarana apreende adolescente com drogas

Da Redação

A apreensão aconteceu no final da tarde

Um adolescente, de 17 anos, foi flagrado novamente com drogas. Ele foi abordado pela equipe Rotam da Polícia Militar (PM) no Núcleo Michel Soni, em Apucarana no final da tarde desta quarta-feira (26).

A Rotam realizava patrulhamento quando flagrou dois rapazes em uma moto. O condutor ao ver a viatura aumentou a velocidade, os policiais sinalizaram e realizaram a abordagem.

Com o garupa, um adolescente, de 17 anos, a Rotam encontrou seis porções de maconha, já prontas para a venda. A equipe foi até a casa do jovem, que já é conhecido no meio policial.

Na residência, estava a companheira dele, uma jovem, de 16 anos. Dentro da casa, os PMs encontraram 109 gramas de cocaína e uma arma falsa, muito parecida com uma pistola verdadeira.

Conforme a PM, o adolescente, apensar de ter apenas 17 anos, já foi apreendido diversas vezes pelo mesmo delito, tráfico de drogas.

