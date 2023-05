De novo: Hilux é furtada no centro de Apucarana

Da Redação

A PM foi chamada na noite de quarta-feira

Um veículo Toyota Hilux foi frutado em Apucarana. A caminhonete estava estacionada na Avenida Munhoz da Rocha, no centro da cidade. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 23h20 desta quarta-feira (17).

O dono do veículo contou que estacionou por volta das 21h20 e quando retornou, percebeu o crime. A Hilux preta, placas CDSRVA4FD ainda não foi localizada. Informações podem ser repassadas para a PM através do 190 ou 181, Polícia Civil 197 e 153 Guarda Municipal (GM).

No dia 29 de abril outra caminhonete Hilux foi furtada. O crime aconteceu no começo da madrugada do dia (29). O veículo estava estacionado na Rua Bandeirantes.

A Hilix branca, placas BAI2C24, ano 2019 até o momento, não foi encontrada. Acredita-se que os veículos são levados para outros estados e até usado em crimes.

