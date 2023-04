De novo: criminoso 'pesca' jaquetas de couro de vitrine, em Apucarana

Da Redação

Câmeras de segurança flagraram o furto

De novo! O proprietário de uma loja localizada na área central de Apucarana, Norte do Paraná, acionou a Polícia Militar (PM) após perceber que seu estabelecimento havia sido furtado durante a madrugada desta quarta-feira (26). O criminoso "pescou" duas peças de roupa da vitrine.

Câmeras de segurança da loja flagraram a ação criminosa e registraram o momento em que o homem utiliza um arame para puxar duas jaquetas de couro que estavam nos manequins. O crime foi registrado por volta das 01h07.

Nas imagens, é possível perceber que os manequins com as jaquetas estavam a cerca de um metro de distância da porta de vidro do estabelecimento. Mesmo assim, com o arame, o homem consegue derrubar os objetos e puxar as peças de roupa para fora. A ação não durou mais do que alguns minutos.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, duas jaquetas de couro foram levadas: uma masculina trabalhada, e a outra um modelo feminino liso, totalizando um prejuízo de R$ 880. O dono da loja, que fica localizada na Rua Oswaldo Cruz, foi orientado.

