De novo: cachorro causa queda de motociclista em Apucarana

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência

Um acidente foi registrado na manhã deste sábado (1º) em Apucarana, norte do Paraná, e deixou uma mulher, de 27 anos, ferida. Novamente um cachorro solto na rua causou a queda de um motociclista.

De acordo com informações apuradas pelo TNOnline, a vítima trafegava pela Avenida Rafael Sorpile, na região da represa do Schmidt, quando um cão entrou na frente da motocicleta e a condutora perdeu o controle da direção.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A mulher precisou ser encaminhada para o Hospital da Providência. Conforme os socorristas, ela apresenta uma suspeita de fratura devido a queda.





Outro acidente parecido

Cachorro persegue motocicleta e causa acidente em apucarana

Um casal ficou ferido após sofrer um acidente no início da noite da última quarta-feira (29). Em uma motocicleta, eles trafegavam pela Rua da Independência no Jardim América, em Apucarana, quando foram perseguidos por um cachorro de grande porte.

O animal começou a correr atrás da motocicleta e acabou causando a queda do veículo. A Polícia Militar (PM) e uma equipe do Siate foram acionados para atender a ocorrência.

A passageira teve ferimentos leves, enquanto o condutor da moto sofreu escoriações no joelho e no braço. Após atendimento médico no local, ambos foram encaminhados para o Hospital da Providência.

