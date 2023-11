De novo: aposta de Apucarana fatura prêmio de R$ 41 mil na Mega-Sena

Mais um sortudo acertou a quina da Mega-Sena em Apucarana, norte do Paraná. Depois de uma aposta feita na Lotérica 13 Pontos levar mais de R$ 62 mil no concurso anterior, realizado no último sábado (18), uma outra aposta acertou a quinta do sorteio desta terça-feira (21) e ganhou uma bolada de R$ 41.036,33.

A pessoa que acertou cinco dos seis números da loteria fez um jogo simples na Lotérica Apucarana, situada na Avenida Minas Gerais.

-LEIA MAIS: Confira o resultado da Mega-Sena desta terça-feira (21)

Uma única aposta, feita em Aracruz, no Espírito Santo, acertou as seis dezenas do concurso 2.658 e levou sozinha o prêmio de R$ 50.248.574,29.

Confira os números sorteados: 05 - 13 - 39 - 51 - 58 - 60.

Além da quina, outras cinco apostas feitas em Apucarana acertaram a quadra e levaram um prêmio de R$ 2.887,95.

O próximo sorteio da Mega será na quinta-feira (23).

