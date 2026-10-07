De família tradicional em Apucarana, Maria Fabene Ferreira morre aos 83 anos

Segundo a família, ela foi uma pessoa que dedicou toda sua vida à assistência dos necessitados e em serviços da igreja

Morreu em Apucarana a pioneira Maria Fabene Ferreira, aos 83 anos. Mãe do advogado Aluísio Ferreira, do empresário Gilson Ferreira e da economista Cristina Ferreira Pegorer, ela era esposa do diácono e ex-presidente da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), Geraldo Ferreira, falecido em 2012.

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O sepultamento ocorreu na tarde desta quarta-feira (07) no Cemitério Cristo Rei. A Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de Apucarana, divulgou nota de pesar, demonstrando solidariedade aos familiares e amigos enlutados.

BIOGRAFIA

Maria Fabene Ferreira nasceu em 12 de junho de 1943, no ano de fundação de Apucarana. Segundo a família, ela foi uma pessoa que dedicou toda sua vida à assistência dos necessitados e em serviços da igreja.

Filha de família italiana tradicional de Apucarana, os seus pais ajudaram a desbravar a cidade e mantinham uma propriedade rural onde hoje é a Igreja São Benedito.

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Maria Fabene Ferreira morreu aos 83 anos - Foto: Reprodução Maria Fabene Ferreira morreu aos 83 anos - Foto: Reprodução



