'De Bem Comigo' entrega quase 32 mil kits de higiene íntima em 1 ano

Lançado há exatamente um ano, o Programa de Bem Comigo já distribuiu 31.804 kits com produtos para a higiene íntima. Mulheres e adolescentes de Apucarana em idade menstrual recebem gratuitamente dois pacotes de absorventes (com e sem abas), um sabonete em barra, um sabonete líquido e um desodorante antitranspirante.

Os kits são entregues nas escolas estaduais, Centro de Atendimento à Mulher (CAM), Escola da Gestante e para mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) ou em situação de rua e detentas do sistema prisional.

Com o investimento inicial de cerca de R$ 500 mil do caixa próprio do Município, o Programa “De Bem Comigo” é desenvolvido pela Secretaria Municipal da Assistência Social com apoio da Câmara de Vereadores, através da procuradoria da Mulher. “A partir de uma indicação da vereadora e presidente da Procuradoria da Mulher do legislativo, Jossuela Pirelli, o projeto foi formatado junto com o Executivo e contou com o apoio dos demais vereadores. Hoje está consolidado como um programa de grande alcance social o que garante a sua continuidade e expansão com total apoio da gestão municipal”, avalia o prefeito Junior da Femac.

Autora da proposta do programa, Jossuela Pirelli é porta-voz dos planos de ampliação do público beneficiado. “Vamos ampliar a entrega de kits para as feirantes da economia solidária, grupos conviver, ONGs do Conselho de Assistência Social e as escolas municipais. A importância desse projeto está na valorização das mulheres que mais necessitam no nosso município. “De Bem Comigo” já está proporcionando dignidade para milhares de apucaranenses e queremos, junto com a gestão municipal, estender o seu alcance cada vez mais”, afirma Jossuela.

Fernanda Ribeiro dos Santos, uma das beneficiadas com o kit higiene via CRAS, diz que economia que a família consegue com o recebimento dos produtos, em especial os absorventes, é revertida em custear outras necessidades. “Ajuda bastante e minha sugestão é que o programa também atenda as escolas da rede municipal, onde tenho uma filha estudando. Isso ajudaria ainda mais no nosso orçamento”, diz Fernanda.

A secretária da Assistência Social, Ana Paula Nazarko, define o Kit “De Bem Comigo” como de “extrema importância na nossa cidade. Mais que um Kit é a demonstração de cuidado, proteção, valorização da mulher apucaranense. Trata-se de uma ação que demonstra o valor que a gestão Junior da Femac e Paulo dá para as mulheres em todas as idades.”

“O programa é muito importante e também representa um avanço significativo. É triste saber que mulheres ficavam sem esses produtos básicos todos os meses. Fico feliz que essa necessidade está sendo assistida, melhorando a vida e dano dignidade para muitas apucaranenses”, avalia a filha do prefeito Junior da Femac, Luísa Martins, que, aos 17 anos, acompanhou a distribuição dos primeiros kits.

