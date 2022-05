“De Bem Comigo” entrega 10 mil kits de higiene íntima

Da Redação

Nesta quarta-feira (25), a Prefeitura de Apucarana informou que, em cinco meses de funcionamento, o Programa De Bem Comigo já distribuiu cerca de 10 mil kits com produtos de higiene íntima.

Mulheres e adolescentes em idade menstrual recebem gratuitamente dois pacotes de absorventes, com e sem abas, um sabonete em barra, um sabonete líquido e um desodorante antitranspirante.



O Programa é desenvolvido pela Secretaria Municipal da Assistência Social e conta com o apoio da Câmara de Vereadores, através da procuradoria da Mulher. “O programa conta com um investimento inicial de cerca de R$ 500 mil do caixa próprio do Município e foi uma indicação da vereadora e presidente da Procuradoria da Mulher, Jossuela Pirelli”, lembra o prefeito Junior da Femac, acrescentando que o projeto foi formatado junto com o Executivo e contou com o apoio dos demais vereadores.

De acordo com Junior da Femac, os kits são entregues nas Escolas Estaduais, Centro de Atendimento à Mulher (CAM), Escola da Gestante e para mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) ou em situação de rua e detentas do sistema prisional.

Junior da Femac acrescenta que a entrega é mensal e atualmente o programa já atende cerca de 3 mil mulheres. “O kit chega todo mês às mulheres e adolescentes e, no recebimento do primeiro kit, a mulher contemplada é presenteada com um estojo tipo nécessaire para guardar os itens de higiene”, observa Junior da Femac.

Ana Paula Nazarko, secretária Municipal de Assistência Social, explica como funciona a logística de entrega. “Nós recebemos os kits aqui na Secretaria de Assistência Social e depois fazemos a divisão conforme a demanda e enviamos para os locais que fazem a distribuição. Tem escola que pede 50 kits, tem outra que pede 250. Isso é muito variável e depende da demanda de cada escola ou serviço”, pontua Nazarko.

A secretária de Assistência Social lembra que uma pesquisa, realizada no Brasil em 2018 por uma das principais marcas de absorventes, mostrou que 22% das meninas de 12 a 14 anos não têm acesso a produtos menstruais. Entre adolescentes de 15 a 17 anos, o número sobe para 26%. “O Programa De Bem Comigo contribui para elevar a autoestima, o sentimento de pertencimento da sociedade e a valorização da mulher. Hoje as meninas estão iniciando o ciclo menstrual cada vez mais cedo e infelizmente muitas não sabem como proceder neste momento”, contextualiza Nazarko.





