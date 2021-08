De Apucarana, órgão é escoltado pela PRF para transplante

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a escolta de um pâncreas para transplante na manhã desta quinta-feira (26). A escolta ocorreu entre Arapongas (PR) e o aeroporto de Londrina (PR).



continua após publicidade .

O órgão, que é de um adolescente de 15 anos, foi retirado do corpo do doador no Hospital da Providência por volta das 10h. Acompanhado da equipe médica, o pâncreas foi escoltado o mais rapidamente possível por 65 quilômetros na BR-369 e, cerca de 30 minutos depois, chegou ao aeroporto, apenas cinco minutos antes da decolagem do voo.

De lá, o órgão seguiu para Campinas (SP), onde seria transplantado.

continua após publicidade .

O transplante de pâncreas é uma cirurgia que enfrenta dificuldades devido à falta de doadores, já que o órgão precisa ser doado por uma pessoa jovem.

De janeiro a julho deste ano, ocorreram 10 doações de múltiplos órgãos no Hospital da Providência de Apucarana.