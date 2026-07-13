De 8°C a 29°C: Apucarana terá gangorra nas temperaturas nesta semana

A semana em Apucarana e em grande parte do Paraná será marcada por uma verdadeira gangorra térmica. Os moradores que enfrentaram uma segunda-feira (13) gelada, com temperatura mínima de 8°C na cidade e máxima de apenas 19°C, já podem se preparar para o retorno do calor. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o frio rigoroso dará uma trégua nos próximos dias e os termômetros devem registrar até 29°C de máxima na próxima segunda-feira (20), com mínimas na casa dos 17°C.

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A tendência de aquecimento no município será gradual. Para a quarta-feira (15), a previsão já aponta uma ligeira elevação, com os termômetros variando entre 9°C e 22°C. Essa mudança reflete o comportamento do clima em todo o território paranaense, que apresentou extremos consideráveis. O estado iniciou a semana com temperaturas negativas, atingindo -0,6ºC em General Carneiro, na região sul, mas tem previsão de alcançar expressivos 34ºC no próximo fim de semana, em cidades do noroeste como Loanda.





Foto: Simepar Foto: Simepar





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Apesar da perspectiva de calor, o Simepar alerta que a massa de ar polar ainda mantém sua influência no estado durante a terça-feira (14). As temperaturas devem permanecer abaixo dos 10°C em praticamente todas as regiões, mantendo o risco de geadas no centro-sul, sudoeste e Campos Gerais. Os meteorologistas também destacam a possibilidade de formação de nevoeiros em áreas de maior altitude, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba, condição que pode inibir a formação de gelo sobre as plantas, mas que mantém as manhãs bastante frias.

A virada definitiva no tempo ocorre entre quarta e quinta-feira, período em que as chances de chuva seguem baixas e o sol passa a predominar com mais força. A partir de quinta-feira à tarde, o ar esquenta consideravelmente, sobretudo nas faixas oeste e norte. Na sexta-feira, o tempo estável se consolida, empurrando as máximas para perto dos 30ºC nas áreas mais quentes. O fim de semana deve consolidar a quebra da onda de frio, garantindo um sábado e domingo ensolarados em todo o Paraná, com mínimas amenas acima dos 12ºC e tardes de calor intenso.