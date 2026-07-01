Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
SAÚDE PÚBLICA

Danylo Acioli reforça pedido por atendimento odontológico de urgência e emergência em Apucarana

Presidente da Câmara voltou a defender implantação de um serviço de atendimento odontológico de urgência e emergência no PAI e na UPA

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 15:42:07 Editado em 01.07.2026, 15:42:01
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Danylo Acioli reforça pedido por atendimento odontológico de urgência e emergência em Apucarana
Autor Presidente Danylo Acioli falou sobre o assunto durante sessão desta terça-feira (30) - Foto: Divulgação

O presidente da Câmara de Apucarana, Danylo Acioli (MDB), voltou a defender, durante a sessão ordinária, a implantação de um serviço de atendimento odontológico de urgência e emergência no Pronto Atendimento Infantil (PAI) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

-LEIA MAIS: Adolescente é apreendido por tráfico de drogas duas vezes em três dias em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme informações do presidente, a solicitação já foi apresentada anteriormente e busca garantir assistência à população em situações de dor intensa, traumas, infecções e outros problemas odontológicos que necessitam de atendimento imediato, especialmente fora do horário de funcionamento das unidades básicas de saúde.

"As pessoas também têm problemas bucais aos finais de semana e, hoje, nós não temos um sistema para atender urgência e emergência odontológica. Eu já apresentei um requerimento sobre esse assunto, mas reforço aqui uma sugestão para a área da saúde: precisamos implementar esse atendimento no PAI e na UPA", afirmou Danylo Acioli.

O presidente explicou que muitas pessoas enfrentam dificuldades quando precisam de atendimento odontológico em horários em que as unidades de saúde não estão funcionando. "Quem tem condições financeiras acaba buscando atendimento particular, mas a situação é diferente para aqueles que não podem arcar com esse custo. Gerir uma cidade também é olhar para aqueles que mais precisam. Precisamos pensar em uma estrutura que atenda essas pessoas, garantindo acesso ao serviço de saúde", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Danylo Acioli também citou experiências de municípios da região que já implantaram modelos de atendimento odontológico de urgência e sugeriu que Apucarana avalie essas iniciativas. "Não precisa ir longe. É possível buscar referências aqui perto, como em Arapongas e Astorga, para entender como esses serviços funcionam e trazer uma solução para Apucarana", concluiu.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Danylo Acioli odontologia SAÚDE urgência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV