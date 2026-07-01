Danylo Acioli reforça pedido por atendimento odontológico de urgência e emergência em Apucarana

Presidente da Câmara voltou a defender implantação de um serviço de atendimento odontológico de urgência e emergência no PAI e na UPA

O presidente da Câmara de Apucarana, Danylo Acioli (MDB), voltou a defender, durante a sessão ordinária, a implantação de um serviço de atendimento odontológico de urgência e emergência no Pronto Atendimento Infantil (PAI) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

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Conforme informações do presidente, a solicitação já foi apresentada anteriormente e busca garantir assistência à população em situações de dor intensa, traumas, infecções e outros problemas odontológicos que necessitam de atendimento imediato, especialmente fora do horário de funcionamento das unidades básicas de saúde.

"As pessoas também têm problemas bucais aos finais de semana e, hoje, nós não temos um sistema para atender urgência e emergência odontológica. Eu já apresentei um requerimento sobre esse assunto, mas reforço aqui uma sugestão para a área da saúde: precisamos implementar esse atendimento no PAI e na UPA", afirmou Danylo Acioli.

O presidente explicou que muitas pessoas enfrentam dificuldades quando precisam de atendimento odontológico em horários em que as unidades de saúde não estão funcionando. "Quem tem condições financeiras acaba buscando atendimento particular, mas a situação é diferente para aqueles que não podem arcar com esse custo. Gerir uma cidade também é olhar para aqueles que mais precisam. Precisamos pensar em uma estrutura que atenda essas pessoas, garantindo acesso ao serviço de saúde", disse.

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Danylo Acioli também citou experiências de municípios da região que já implantaram modelos de atendimento odontológico de urgência e sugeriu que Apucarana avalie essas iniciativas. "Não precisa ir longe. É possível buscar referências aqui perto, como em Arapongas e Astorga, para entender como esses serviços funcionam e trazer uma solução para Apucarana", concluiu.