Danylo Acioli propõe medidas para ampliar atendimento na saúde em Apucarana







Durante sessão realizada na noite desta segunda-feira (4), na Câmara Municipal de Apucarana, o vereador e presidente da Casa, Danylo Acioli, apresentou dois projetos voltados à melhoria do atendimento na rede pública de saúde, apontada como uma das principais demandas da população.

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A primeira proposta prevê a ampliação do número de médicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com foco no credenciamento de profissionais recém-formados interessados em atuar no município. Segundo Acioli, há demanda tanto por parte da população quanto de médicos que desejam trabalhar na cidade. “Não faz sentido termos unidades com número limitado de consultas enquanto há profissionais querendo atuar. Precisamos eliminar os impeditivos e facilitar esse processo”, afirmou.

O segundo projeto, denominado “Saúde na Palma da Mão”, propõe a implantação de um sistema digital para agendamento de consultas, com o objetivo de reduzir filas presenciais nas unidades de saúde. A ideia é permitir que o cidadão utilize celular e internet para marcar atendimentos, evitando a necessidade de madrugar em filas.

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De acordo com o presidente da Câmara, a proposta segue modelos já adotados em cidades da região. “Não estamos inventando nada novo. Em municípios próximos isso já funciona e evita situações em que pessoas precisam chegar de madrugada para tentar uma consulta”, disse.

Acioli também criticou a atual situação enfrentada por moradores. “Recebemos relatos de pessoas que chegam às 4h30 da manhã e ainda assim não conseguem atendimento. Isso não é digno”, declarou.

Além das propostas na área da saúde, o parlamentar comentou outros temas debatidos na sessão, incluindo obras públicas no município. Ele questionou o andamento de intervenções já anunciadas, afirmando que algumas seguem sem evolução. “Disseram que resolveriam rapidamente, mas a realidade é outra. A população cria expectativa e acaba frustrada”, pontuou.

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