Danylo Acioli propõe hospital de campanha contra H1N1 em Apucarana







O vereador Danylo Acioli (MDB) propôs a instalação de um hospital de campanha para enfrentar a alta de casos de H1N1 e Covid-19 em Apucarana. Em entrevista após a sessão da Câmara Municipal, ocorrida na noite de segunda-feira (15), o parlamentar também defendeu a implantação de uma unidade da farmácia popular anexa ao Pronto Atendimento Infantil (PAI), que atualmente funciona nas dependências do Hospital de Apucarana.



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Segundo Acioli, o aumento expressivo de doenças respiratórias tem sobrecarregado o sistema de saúde do município. "Hoje nós temos em Apucarana uma situação incontrolável de H1N1. As pessoas estão contraindo H1N1 o tempo inteiro, e aí nós temos uma superlotação na UPA e uma superlotação também no Pronto Atendimento Infantil", afirmou.

Para solucionar o problema de forma imediata, o vereador sugere a utilização do próprio Hospital de Apucarana como base para a estrutura de campanha, relembrando ações tomadas em gestões anteriores durante epidemias. "Não é feio abrir hospital de campanha. Feio é deixar com que a população padeça por omissão do poder público. Então, em razão desse excesso de pessoas com H1N1 e também de covid, nós precisamos apresentar uma solução", destacou.

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Outra preocupação central levantada pelo parlamentar foi a logística enfrentada por pais que buscam atendimento pediátrico. Atualmente, as famílias consultam no PAI, mas precisam se deslocar até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para retirar os medicamentos prescritos.

Acioli aponta a necessidade urgente de descentralizar o serviço. "Hoje a pessoa sai do Pronto Atendimento Infantil, tem que descer lá na frente da UPA com o filho doente para pegar o remédio. Gente, se tem a medicação, divide", argumentou. O vereador classificou a mudança como "uma questão de logística e de prioridade", ressaltando que a adequação evitaria o trânsito desnecessário de pacientes doentes e a exposição de crianças ao ambiente da UPA.





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Hospital de Apucarana - Foto: Reprodução Hospital de Apucarana - Foto: Reprodução



