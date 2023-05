Danylo Acioli defende ‘diálogo’ na Prefeitura de Apucarana

Da Redação

advogado Danylo Acioli, de 30 anos

Um dos principais nomes da reformulação no primeiro escalão anunciada pelo prefeito Junior da Femac (PSD) em Apucarana, o advogado Danylo Acioli, de 30 anos, assumiu a Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos nesta semana defendendo o “diálogo” para encontrar soluções para as demandas na administração municipal.

Após cinco anos atuando como procurador jurídico da Câmara de Vereadores, ele assume o desafio de atuar no Executivo com expectativa de encontrar muito trabalho pela frente. “Minha visão sempre foi a de solucionar problemas, independentemente do esforço que isso leva. Então, estou na função para prestar serviço público a quem mais precisa, visando solucionar as demandas com eficiência”, disse nesta sexta-feira (5) o novo secretário municipal, que assumiu a função no lugar de Ivan Silva, que foi remanejado para o comando do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan).

Ele avalia a gestão do prefeito Junior da Femac como “realizadora”. “A título de exemplo, de 2019 para cá já foram investidos mais de R$ 1 bilhão em Apucarana por empresas privadas. Isso demonstra que a cidade é boa. Caso contrário, os empresários e investidores não colocariam o dinheiro aqui”, avalia.

O advogado afirma que é possível unir os conhecimentos técnico e político na nova função. “A Câmara é um ambiente político, mas que realiza e vota as matérias mais importantes da cidade. No entanto, enquanto estive na Câmara, participei de processos administrativos que geraram, no longo prazo, mais de R$ 12 milhões de economia. Na prefeitura, em que é prestado serviço público diretamente, acredito que será possível fazer um bom trabalho, visando, mesmo com austeridade, gerar bem-estar e proporcionar dignidade a quem mais precisa”, afirma.

Ele afirma que tem um perfil “aguerrido”, mas considera fundamental o diálogo. “Minha finalidade aqui na secretaria é servir, auxiliar e ajudar. Temos um maestro que é o prefeito Junior da Femac, dentro da ideia de gestão dele, iremos trabalhar para prestar um bom serviço público”, disse.

Uma das primeiras missões delegadas pelo prefeito será a organização do programa “Justiça no Bairro”, idealizado pela desembargadora Joeci Camargo, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). O evento acontecerá nos dias 15, 16, e 17 de junho em Apucarana. Ele afirma que já iniciou as conversas para ampliar o número de serviços ofertados, que vão desde a emissão de documentos, renegociação de dívidas até a realização de casamentos.

Por, Fernando Klein

