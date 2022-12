Danylo Acioli assume a presidência do Apucarana Futsal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Danilo Acioli com o atleta Luan, do Apucarana Futsal

Em assembleia realizada na última terça-feira (29), entre diretores e associados do Sicoob Danês Apucarana, foi decidido por unanimidade que Danylo Acioli será o presidente do clube nos próximos dois anos, assumindo o lugar que era comandado por Luis Fernando Milan.

continua após publicidade .

O novo presidente comenta que novas ideias serão colocadas em prática com o objetivo de formar um elenco forte para o sonhado acesso à divisão de elite do Paranaense. "Temos novos projetos, juntamente com patrocinadores. Em especial é formar um elenco, junto com a comissão técnica, que seja capaz de ter o acesso à chave Ouro. Estamos há dois anos batendo na trave. Temos o apoio do poder público e agora precisamos implementar novas ideias de gestão visando o acesso", explica.

-LEIA MAIS: Futsal feminino de Apucarana busca ajuda para disputar a Série Ouro

continua após publicidade .

Segundo Acioli, a diretoria pretende mudar o planejamento para que o Apucarana Futsal possa ter um 2023 melhor do que nos anos anteriores. "A nossa mudança vai ser a questão de planejamento, na formação de elenco, então vamos colocar mais patrocinadores e apoiadores, trazer ainda mais a população para os jogos, é sempre uma festa muito bonita, temos certeza que se subirmos à Série Ouro vai ser uma grande festa", comenta.

Acioli atualmente é procurador geral da Câmara de Vereadores de Apucarana, além de ser empresário e professor universitário no curso de direito. "Acredito que as experiências, tanto no setor universitário, como no setor público e privado, podem auxiliar na gestão", disse.



O clube trabalha neste final de ano para reforçar a equipe. "Para a próxima temporada pretendemos renovar com alguns atletas da cidade e trazer ao menos mais um jogador para cada posição, atletas de peso e que tenham experiência e conquistas", informou Acioli.

ANOS ANTERIORES

O Apucarana Futsal chegou à semifinal da Série Prata do Campeonato Paranaense de 2022. Precisando chegar à final para se garantir à Série Ouro, a equipe foi derrotada para o Mangueirinha após empate na prorrogação. No ano anterior, caiu na mesma fase, mas para o Guarapuava, campeão daquela edição.

Siga o TNOnline no Google News