Danylo Acioli anuncia R$ 100 mil para escola estadual de Apucarana

O presidente da Câmara de Apucarana, Danylo Acioli (MDB), cumpre agenda em Curitiba nesta terça (25) e quarta-feira (26). Durante a visita, ele anunciou que a deputada estadual Mara Lima (Republicanos/PR) destinou R$ 100 mil para a Escola Estadual Osmar Guaraci Freire, no Núcleo Habitacional Adriano Correia.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Danylo quer CPI para investigar dívida bilionária de Apucarana



O recurso faz parte do programa “Escola Mais Bonita”, do Governo do Estado, e será utilizado para melhorar a estrutura da unidade. Em suas redes sociais, Acioli agradeceu à deputada e destacou a importância do investimento na educação. “Esse investimento reflete nosso compromisso com os alunos, pais e professores. Seguimos trabalhando por uma Apucarana cada vez mais forte!”, afirmou.

continua após publicidade

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Siga o TNOnline no Google News