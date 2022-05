Danos em pontilhão foram causados por problema em tubulação

Da Redação

O afundamento do pavimento na cabeceira do pontilhão sobre a linha férrea, no prolongamento da Avenida Minas Gerais, em Apucarana, foi ocasionado por problemas em uma tubulação da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Uma empresa terceirizada trabalhou ao longo de toda esta terça-feira (10/05) para solucionar a situação que causou transtornos ao trânsito no início deste mês.

O prefeito Júnior da Femac, que tem cobrado uma manutenção constante do trecho por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), assinala que assim como ocorreu no reparo do pavimento, a equipe técnica da Secretaria de Obras acompanha de perto os serviços de conserto da tubulação. “Depois do fim da concessão, a manutenção deste trecho de rodovia que cruza a área urbana de Apucarana voltou sob os domínios do DNIT, órgão que estamos diariamente em contato cobrando a devida atenção”, reforçou o prefeito, que ainda nesta terça-feira esteve na superintendência regional do órgão federal em Londrina.

A secretária Municipal de Obras, engenheira civil Ângela Stoian Penharbel, assinala que a segurança de condutores e pedestres está assegurada. “As pessoas podem ficar tranquilas que não houve comprometimento estrutural que motive um desabamento, por exemplo”, disse a secretária.