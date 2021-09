Curto-circuito em carregador de celular; Bombeiros alertam

Da Redação

Dois incêndios foram provocados após curto-circuito em carregadores de celular em Apucarana na semana passada. Os Bombeiros alertam para os cuidados.

Conforme a tenente Jessica Formanquevski, é importante uma revisão na rede elétrica de casas, empresas, indústrias, além de verificar se existem fios desencapados. "É comum incêndios começarem por problema na rede elétrica, a orientação é fazer uma revisão há cada cinco anos, é muito importante verificar se existe fio solto, fio desencapado", disse.

Ainda de acordo com a tenente, ao carregar o celular, é fundamental se preocupar com o aquecimento do aparelho. Outra orientação é não deixar o carregador ligado na tomada sem estar conectado ao celular.

"Se deixar o carregador na tomara, o carregador continuar puxando energia. Outra orientação é não colocar o celular para carregar em cima de objetos inflamáveis, como em cima de puff de pelúcia, é importante não usar carregadores alternativos, evitar as gambiarras que acabamos fazendo e assim podo provocar o superaquecimento e incêndio. Não é recomendado também utilizar o aparelho durante o carregamento", explica.

Casos de incêndio:

Um idoso que vive em uma casa na Vila Regina precisou ser retirado da residência após um princípio de incêndio, no começo da tarde de sábado (18), em Apucarana. Os Bombeiros e socorristas do Samu foram chamados.

Conforme os Bombeiros, a princípio o fogo começou após curto-circuito em um carregador de celular, o aparelho estava em cima de uma banco que pegou fogo, porém, as chamas foram rapidamente controladas e o incêndio não atingiu a estrutura da residência.

O idoso de 77 anos, que estava no cômodo onde o fogo começou, foi retirado da casa, como ele inalou fumaça, foi levado para o Hospital da Providência. É o segundo caso de curto em carregador de celular nesta semana.

Mulher queima braço ao salvar cão de incêndio em Apucarana

A moradora de uma casa localizada na Rua José Ribeiro de Souza no Jardim Tibagi em Apucarana queimou o braço ao salvar o cachorro de estimação de um incêndio, na manhã de terça-feira (14). Os Bombeiros e o Samu foram chamados.



A mulher contou que o fogo começou em um carregador de celular, a princípio um curto-circuito provocou as chamas. A cozinha e um quarto sofreram grandes danos. O incêndio foi controlado antes de consumir toda a casa.

A moradora contou que quando o fogo começou, ela só pensou em salvar o cachorrinho dela, por isso sofreu uma queimadura no braço, o ferimento foi leve