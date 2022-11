Cursos da UTFPR de Apucarana são destaque no Guia da Faculdade 2022

Da Redação

Dois cursos da UTFPR - Design de Moda e Engenharia Civil - obtiveram nota máxima

Treze cursos de ensino superior de Apucarana foram destacados no Guia da Faculdade 2022, divulgado no início deste mês. O levantamento é realizado em parceria pelo jornal Estado de S. Paulo (Estadão) e a Quero Educação, uma das principais startups da área educacional do país. Dois cursos receberam “5 estrelas”, cinco cursos “4 estrelas” e seis cursos "3 estrelas".

A pesquisa avaliou mais de 17 mil graduações de todo o Brasil, entre cursos de bacharelados, licenciaturas e tecnológicos, nas modalidades presenciais e de ensino a distância (EaD), de instituições de ensino superior públicas e privadas, cadastradas no Ministério da Educação (MEC).

Os critérios de avaliação abrangem três aspectos qualitativos: projeto pedagógico, que analisa as características das propostas de ensino dos cursos; corpo docente, que considera o perfil de professores; e infraestrutura, que avalia as condições de materiais e equipamentos utilizados.

Em Apucarana, os dois cursos com nota máxima (5 estrelas) são da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR): Design de Moda e Engenharia Civil. A instituição também tem três cursos com 4 estrelas: Engenharia Química, Engenharia Têxtil e Química. Também receberam 4 estrelas os cursos de Sistemas de Informação, da Faculdade de Apucarana (FAP) e Letras (Português), do campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

Com três estrelas foram classificados Administração, da FAP; Turismo e Negócios, Ciência da Computação, Pedagogia, Matemática e Secretariado Executivo Trilíngue, da Unespar/Apucarana.

Cursos com melhor desempenho em Apucarana

Cinco estrelas



Design de Moda – UTFPR

Engenharia Civil – UTFPR

Quatro estrelas

Sistemas de Informação – FAP

Engenharia Química – UTFPR

Letras (Português) – Unespar/Apucarana

Engenharia Têxtil – UTFPR

Química – UFPR

Três estrelas

Administração – FAP

Turismo e Negócios – Unespar/Apucarana

Ciência da Computação – Unespar/Apucarana

Matemática – Unespar/Apucarana

Pedagogia – Unespar/Apucarana

Secretariado Executivo Trilíngue – Unespar/Apucarana





Fonte: https://publicacoes.estadao.com.br/guia-da-faculdade-2022/

