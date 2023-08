Curso gratuito será ofertado a produtores rurais em Apucarana

Em ato realizado no gabinete municipal, nesta segunda-feira (7), foi celebrado convênio entre a Prefeitura de Apucarana com o Sindicato Rural Patronal e o Senar (Serviço de Aprendizagem Rural). O acordo prevê a oferta de um expressivo número de cursos em várias áreas, para produtores rurais de Apucarana e do Vale do Ivaí.

Ao Senar caberá a oferta dos cursos com agrônomos e técnicos agrícolas, obtendo total apoio do Sindicato Rural Patronal. O Centro de Qualificação Total, ligado à Secretaria de Indústria, Comércio e Empregos, ficará responsável pela divulgação dos cursos e inscrição dos interessados.

O primeiro curso anunciado será de produção de morangos, que terá duração de três dias e será iniciado no dia 24 de agosto, no sítio Quati Juba, na Estrada Bela. Entre outros cursos a serem ofertados estão os de produção de café, segurança no trabalho, operação de máquinas agrícolas, manejo de gado leiteiro e de corte, fruticultura e administração de propriedades rurais.

A parceria foi firmada na presença do prefeito Junior da Femac, do presidente do Sindicato Rural, Geraldo Maroneze, do secretário da agricultura Gerson Canuto, do superintendente Adan Lenharo; Luiz Vilas Boas, Dorival Miguel da Silva e Carol Scarpelini (Qualificação Total); o agrônomo André Maller; e Michel Costa (Senar).

