Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
CAPACITAÇÃO

Curso gratuito de Preparo de Pizzas qualifica alunas para o mercado de trabalho em Apucarana

Capacitação promovida pela Secretaria da Mulher visa incentivar o empreendedorismo e a autonomia financeira feminina

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Curso gratuito de Preparo de Pizzas qualifica alunas para o mercado de trabalho em Apucarana
Autor As aulas foram ministradas pela instrutora de gastronomia Ana Beatriz Guedes Ferreira - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), concluiu a formação de mais uma turma do curso gratuito de Preparo de Pizzas. Ao todo, 12 alunas finalizaram a capacitação, que integra o programa municipal de qualificações profissionalizantes voltado ao fortalecimento do protagonismo feminino e à autonomia financeira das participantes.

- leia mais: Casa da Gestante de Apucarana é arrombada pela quarta vez no ano; veja

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com carga horária total de 15 horas, as aulas foram ministradas pela instrutora de gastronomia Ana Beatriz Guedes Ferreira na sede da própria secretaria. Durante o treinamento, as estudantes aprenderam técnicas fundamentais para a produção de massas, molhos e coberturas, além de receberem orientações sobre as boas práticas exigidas na manipulação de alimentos no setor de alimentação.

O prefeito Rodolfo Mota destacou que o investimento na qualificação gratuita busca transformar o aprendizado em novas oportunidades de emprego, início de negócios próprios e ampliação da renda familiar. Na mesma linha, a secretária da Mulher e primeira-dama, Karine Mota, ressaltou que o município mantém uma grade contínua de treinamentos em diversas áreas, incluindo panificação, confecção de salgados, beleza, costura, modelagem e defesa pessoal.

Com o encerramento da turma de pizzas, a Secretaria da Mulher abriu novas oportunidades para a população. A partir da próxima terça-feira (13), das 19h às 21h, será realizado o curso de Defesa Pessoal para Mulheres, voltado a participantes a partir dos 16 anos. Além disso, estão com inscrições abertas as capacitações de Manutenção Preventiva e Corretiva em Máquinas de Costura Básicas, realizada em parceria com o Senai, e de Preparo de Salgados, também em cooperação com o Senac.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

As moradoras interessadas em participar das qualificações gratuitas devem comparecer à sede da secretaria, localizada na Rua Professora Talita Bresolin, número 520, munidas de documento de identidade (RG), CPF e comprovante de residência. Dúvidas e informações complementares podem ser obtidas pelo atendimento via WhatsApp pelo número (43) 99967-0228.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Autonomia Financeira capacitação gratuita curso de pizza empoderamento feminino gastronomia Qualificação Profissional
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV