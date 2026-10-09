Curso gratuito de Preparo de Pizzas qualifica alunas para o mercado de trabalho em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), concluiu a formação de mais uma turma do curso gratuito de Preparo de Pizzas. Ao todo, 12 alunas finalizaram a capacitação, que integra o programa municipal de qualificações profissionalizantes voltado ao fortalecimento do protagonismo feminino e à autonomia financeira das participantes.

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Com carga horária total de 15 horas, as aulas foram ministradas pela instrutora de gastronomia Ana Beatriz Guedes Ferreira na sede da própria secretaria. Durante o treinamento, as estudantes aprenderam técnicas fundamentais para a produção de massas, molhos e coberturas, além de receberem orientações sobre as boas práticas exigidas na manipulação de alimentos no setor de alimentação.

O prefeito Rodolfo Mota destacou que o investimento na qualificação gratuita busca transformar o aprendizado em novas oportunidades de emprego, início de negócios próprios e ampliação da renda familiar. Na mesma linha, a secretária da Mulher e primeira-dama, Karine Mota, ressaltou que o município mantém uma grade contínua de treinamentos em diversas áreas, incluindo panificação, confecção de salgados, beleza, costura, modelagem e defesa pessoal.

Com o encerramento da turma de pizzas, a Secretaria da Mulher abriu novas oportunidades para a população. A partir da próxima terça-feira (13), das 19h às 21h, será realizado o curso de Defesa Pessoal para Mulheres, voltado a participantes a partir dos 16 anos. Além disso, estão com inscrições abertas as capacitações de Manutenção Preventiva e Corretiva em Máquinas de Costura Básicas, realizada em parceria com o Senai, e de Preparo de Salgados, também em cooperação com o Senac.

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As moradoras interessadas em participar das qualificações gratuitas devem comparecer à sede da secretaria, localizada na Rua Professora Talita Bresolin, número 520, munidas de documento de identidade (RG), CPF e comprovante de residência. Dúvidas e informações complementares podem ser obtidas pelo atendimento via WhatsApp pelo número (43) 99967-0228.