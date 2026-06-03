Curso gratuito de Cuidador do Idoso está com inscrições abertas em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana está ofertando mais uma oportunidade gratuita de qualificação profissional para a população. O Instituto Federal do Paraná (IFPR) abriu as inscrições para o Curso de Formação Inicial e Continuada de Cuidador de Idosos, com 20 vagas disponíveis no polo apucaranense da Universidade Aberta do Brasil (UAB).



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A iniciativa busca preparar profissionais para atuar em uma área que apresenta crescimento constante em razão do envelhecimento da população brasileira. O curso é totalmente gratuito e a seleção dos participantes será realizada por meio de sorteio público, garantindo igualdade de oportunidades aos interessados.

A coordenadora do Polo UAB de Apucarana, Sueli Gonçalves, destaca que as mudanças demográficas em curso no país ampliam a demanda por profissionais qualificados para o atendimento à população idosa. “O número de idosos no nosso país vem crescendo vertiginosamente nos últimos anos. As projeções do IBGE indicam que, até 2060, 25,5% da população terá mais de 65 anos. A profissão de cuidador exige habilidades técnicas e socioemocionais que vão além do senso comum. Ao se tornar um cuidador de idosos certificado, a pessoa poderá trabalhar em lares de idosos, residências particulares e instituições de saúde, proporcionando um impacto positivo na vida daqueles que mais precisam”, afirma.

Com carga horária de 160 horas, a capacitação será ofertada na modalidade semipresencial. Os alunos poderão assistir às aulas gravadas e realizar atividades em casa, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Além disso, deverão participar de um encontro presencial obrigatório por semana, no período noturno, nas dependências do Polo UAB de Apucarana.

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Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter 18 anos completos e Ensino Fundamental concluído. As inscrições devem ser feitas presencialmente até o dia 19 de junho, das 13 às 17 horas, no Polo UAB de Apucarana, localizado na Praça Rui Barbosa, nº 12.

O edital nº 34/2026, com todas as informações sobre o processo seletivo, está disponível no site oficial do Instituto Federal do Paraná.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a equipe do Polo UAB de Apucarana pelo telefone e WhatsApp (43) 3425-1603.