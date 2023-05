Curso de Moda da UTFPR contrata professor substituto; saiba mais

Da Redação

Campus de Apucarana da UTFPR

A UTFPR Campus de Apucarana abriu um Processo Seletivo de Provas destinado para a contratação de um professor substituto que irá atender o curso de graduação em Moda. As inscrições estão aberta desde o último dia 24 de abril e seguem até 14 de maio.

O profissional irá atuar na área de Desenho de Moda/Design de Moda. As inscrições podem ser realizadas por meio da internet (clique aqui), com uma taxa no valor de R$ 124. A prova desempenho de ensino será realizada no dia 28/05, e a prova prática no dia 29/05.

Com uma carga horária de 40 horas semanais, a remuneração para o cargo disponível varia entre R$ 4.304,92 e R$ 5.831,21. O candidato precisará ser graduado em Estilismo em Moda, Design de Moda, ou Moda. O mestrado deve ter sido obtido em Programa de Pós Graduação na área de Arquitetura, Urbanismo e Design, ou Interdisciplinar, ou Comunicação e Informação

Maiores informações podem ser obtidas no site oficial da UTFPR Apucarana, ou no próprio Campus, localizado na Rua Marcílio Dias, 635, Apucarana. Para entrar em contato, os interessados podem ligar para (43) 3162-1205 ou 3162-1206.

Confira mais informações sobre o Processo Seletivo de Provas no arquivo abaixo:

Processo Seletivo Moda UTFPR Baixar | Visualizar

