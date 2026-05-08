Curso de medicina na Unespar Apucarana prevê contratação de quase 50 servidores

O curso de medicina do campus Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), autorizado nesta sexta-feira (8), pelo governador Ratinho Junior, prevê a contratação de 32 professores e 16 agentes universitários a partir de 2027 até 2032. Para atender às necessidades do novo curso, será construído um bloco didático com cerca de 2.270 metros quadrados, com laboratórios especializados em anatomia, histologia e embriologia, bioquímica, microbiologia, fisiologia e habilidades clínicas. O acervo bibliográfico também será ampliado com a aquisição de aproximadamente 2.270 títulos de livros e periódicos da área da saúde.

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O projeto do curso foi estruturado com base nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Medicina, aprovadas em setembro do ano passado. A formação terá uma carga horária total de 7.500 horas e será dividida em duas etapas. Nos primeiros quatro anos, os estudantes cursarão disciplinas fundamentais e especialidades médicas, incluindo Anatomia, Fisiologia, Farmacologia, Semiologia, Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Psiquiatria, Infectologia e Endocrinologia.

O internato, que compreende o quinto e o sexto ano, será realizado prioritariamente em cenários do Sistema Único de Saúde (SUS). A ideia é que pelo menos 30% dessas atividades aconteçam em unidades de urgência e emergência e na atenção primária. As áreas com ênfase nas atividades práticas incluirão Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina da Família e Comunidade, Saúde Mental, além de Urgência e Emergência. O curso adotará metodologias ativas de aprendizagem, como a simulação clínica e integração ensino-serviço-comunidade.

Atualmente, o campus da Unespar em Apucarana conta com 13 cursos de graduação, que ofertam 620 vagas anuais e somam cerca de 1.550 alunos matriculados. As opções de formação incluem Administração, Ciência da Computação, Contabilidade, Economia, Direito, Letras (Espanhol, Inglês e Português), Matemática, Pedagogia, Secretariado Executivo, Serviço Social e Turismo e Negócios. O corpo docente é composto por 172 professores, e a estrutura administrativa e de apoio conta com 37 agentes universitários.

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IMPACTO

Para o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, o novo curso vai impactar diretamente toda a região do Vale do Ivaí com a formação de médicos, mas sobretudo no atendimento à saúde da população.

“Sabemos a força e o potencial de um curso de Medicina de atrair serviços de saúde para a região onde ele é instalado. Isso acontece por conta da própria formação do corpo docente do curso, na medida em que médicos, mestres e doutores vêm para a universidade e acabam também prestando serviços de saúde, fundando clínicas, trabalhando nas clínicas existentes”, explicou.

“Isso potencializa o hospital-base para o funcionamento do curso. No caso aqui, os hospitais terão também ganhos com o corpo médico, os internatos dos estudantes, os programas de residência médica que se instalam. Ou seja, nós estamos falando de uma verdadeira revolução na capacidade de atendimento à saúde da população a partir deste curso. E isso foi planejado. A Unespar é a nossa sétima universidade criada e a única que ainda não tem em funcionamento curso de Medicina”, acrescentou.

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A nova graduação em Medicina responde a uma lacuna na oferta de formação médica por instituições públicas na região de Apucarana, que é atendida pela 16ª Regional de Saúde do Paraná, composta por 17 municípios. A universidade contará com a estrutura da rede pública de saúde de Apucarana, que dispõe de 29 unidades básicas de saúde (UBS), uma unidade de pronto atendimento (UPA), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e três Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

Estão previstas, ainda, parcerias com hospitais da região, como o Hospital de Jandaia do Sul e o Hospital Municipal de Ivaiporã, ambos da 16ª Regional de Saúde, que possibilitarão a diversificação dos cenários de atividades práticas para os estudantes. O objetivo é oferecer aos alunos uma formação mais completa, em contato direto com as necessidades reais da população, além de fortalecer a integração ensino-serviço na região e contribuir para a fixação dos futuros médicos no Interior do Estado.

Para o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, a autorização representa o ápice de um planejamento estratégico para a educação local. “É um dia histórico. Apucarana já é um polo universitário consolidado, com quatro campi e mais de 30 cursos de graduação, especialização e mestrado, mas a chegada da Medicina coroa toda essa trajetória acadêmica. É uma conquista que sempre acreditamos que tínhamos potencial para realizar”, afirmou.

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“A Unespar foi credenciada em 2013, então é a mais jovem universidade estadual pública do Paraná. Comemorarmos o decreto assinado pelo nosso governador, da aprovação para o funcionamento do curso de Medicina, é uma grande alegria e uma grande responsabilidade”, celebrou a reitora Salete Machado Sirino.

“A universidade tem um papel importante na transformação social e, a partir do momento que a gente tem aprovação para o curso de Medicina, nós estamos pensando na saúde, na vida das pessoas. Nós vamos trabalhar com toda a região, e isso é importante pois, para além dos grandes centros urbanos, temos que olhar o Paraná como um todo, para municípios com menos de 100 mil habitantes, tanto para a formação, que a universidade agora passa a ter, quanto o impacto que tudo isso terá na nossa comunidade”, complementou Salete.



