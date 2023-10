Curso de Engenharia Elétrica da UTFPR é reconhecido com nota máxima

O curso de Engenharia Elétrica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus de Apucarana (PR), foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) com conceito máximo, obtendo a nota 5.



A avaliação do MEC foi realizada entre os dias 9 e 11 de outubro deste ano, quando uma comissão do ministério analisou o curso. Foram realizadas reuniões com professores, alunos, integrantes do Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil, Núcleo Docente Estruturante e Comissão Própria de Avaliação.

A avaliação contou ainda com visita às instalações físicas do campus, quando a comissão do MEC conheceu os ambientes utilizados pelos alunos e professores, como biblioteca, salas de aulas, laboratórios de informática e auditórios, além de setores administrativos, secretaria e sistemas de registro e controle acadêmico, entre outros.

“Foi um momento crucial que uniu toda comunidade acadêmica para demonstrar o compromisso com a excelência em nosso curso de Engenharia Elétrica”, explica o diretor do campus da UTFPR de Apucarana, Marcelo Ferreira da Silva.

Criado em 2016, o curso formou sua primeira turma em 2021. “A avaliação do MEC nos desafiou a mostrar o nosso melhor e estávamos ansiosos pelo resultado, confiantes de que nosso curso era uma referência em qualidade e inovação”, acrescenta o diretor.

O relatório final da comissão de avaliação foi divulgado na última quarta-feira (18), quando foi confirmada a nota máxima. “Esse resultado é o fruto do incansável empenho e dedicação de todos os servidores do campus Apucarana, que são verdadeiramente comprometidos com a excelência da educação que oferecemos aos nossos estudantes”, diz Marcelo.

Ele destacou também o apoio recebido pela instituição de deputados federais, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana (AEAA) e da sociedade organizada em geral. “Esse apoio permitiu que desenvolvêssemos uma infraestrutura adequada para o curso de engenharia elétrica”, completa o diretor.

A UTFPR de Apucarana oferta sete cursos, sendo cinco engenharias (Civil, Elétrica, Computação, Têxtil e Química), além de Licenciatura em Química e Tecnologia em Design de Moda.

